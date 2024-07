Les partisans pro-choix se réunissent pour une conférence de presse après que les partisans du droit à l'avortement en Arizona ont remis plus de 800 000 signatures de pétition au Capitole pour obtenir le droit à l'avortement.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Une importante majorité d’Américains s’opposent à une interdiction fédérale de l’avortement, tandis qu’un nombre croissant d’entre eux soutiennent l’accès à l’avortement pour quelque raison que ce soit, révèle un nouveau sondage, mettant en évidence une situation politiquement périlleuse pour les candidats qui s’opposent au droit à l’avortement à l’approche des élections de novembre.

Christine Fernando et Amelia Thomson-Deveaux Associated Press

Environ six Américains sur dix pensent que leur État devrait généralement autoriser une personne à obtenir un avortement légal si elle ne souhaite pas être enceinte pour quelque raison que ce soit, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Cela représente une augmentation par rapport à juin 2021, soit un an avant que la Cour suprême n’annule le droit constitutionnel à la procédure, alors qu’environ la moitié des Américains pensaient que l’avortement légal devrait être possible dans ces circonstances.

Les Américains sont largement opposés aux interdictions strictes qui sont entrées en vigueur dans des États dirigés par des républicains depuis la décision du plus haut tribunal du pays il y a deux ans.

Des interdictions complètes, à quelques exceptions près, ont été adoptées dans 14 États dirigés par le Parti républicain, tandis que trois autres États interdisent l’avortement après environ six semaines de grossesse, souvent avant que les femmes ne se rendent compte qu’elles sont enceintes.

Ils sont également massivement opposés aux interdictions et aux restrictions nationales en matière d’avortement. Et les opinions sur l’avortement – qui sont depuis longtemps relativement stables – pourraient devenir plus permissives.

Le sondage a été mené auprès de 1088 adultes du 20 au 24 juin, à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. Comme la méthode d’échantillonnage est non probabiliste, la marge d’erreur ne s’applique pas.

Vincent Wheeler, un républicain de Los Angeles âgé de 47 ans, a déclaré que l’avortement devrait être disponible pour n’importe quelle raison jusqu’à ce qu’il soit viable, le moment où les prestataires de soins de santé affirment qu’il est possible pour un fœtus de survivre en dehors de l’utérus.

« Il y a tellement de raisons pour lesquelles quelqu’un peut vouloir ou avoir besoin d’avorter que c’est à cette personne de décider ce qu’elle doit faire dans cette circonstance précise », a soutenu M. Wheeler, reconnaissant que d’autres partisans républicains pourraient être en désaccord avec lui.

PHOTO ANDREW DEMILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les partisans et les opposants d'une mesure de vote proposée pour réduire l'interdiction de l'avortement en Arkansas tiennent des pancartes devant l'ancienne chambre de la Cour suprême au Capitole de l'État à Little Rock, Ark. Le vendredi 5 juillet 2024.

Laisser les États trancher ?

Le candidat républicain présumé à la présidence, Donald Trump, a refusé d’approuver une interdiction de l’avortement à l’échelle nationale, affirmant que la question devrait être laissée aux États. Mais même cette position risque de ne pas satisfaire la plupart des Américains, qui continuent de s’opposer à de nombreuses interdictions de l’avortement dans leur propre État et pensent que le Congrès devrait adopter une loi garantissant l’accès à l’avortement dans tout le pays, selon le sondage.

Sept Américains sur dix pensent que l’avortement devrait être légal dans tous ou dans la plupart des cas, soit une légère augmentation par rapport à l’année dernière, tandis qu’environ trois sur dix pensent que l’avortement devrait être illégal dans tous ou dans la plupart des cas.

Robert Hood, un homme de 69 ans originaire d’Universal City, au Texas, qui s’identifie comme un « libéral indépendant », croit que les avortements devraient être autorisés pour quelque raison que ce soit depuis qu’il a 18 ans, parce que, dit-il, « la vie est remplie de zones grises ». Il se souvient avoir lu des histoires, lorsqu’il était adolescent, sur des femmes décédées en tentant d’avorter avant que la décision Roe c. Wade de 1973 ne confère un droit constitutionnel à cette procédure.

« La grossesse est compliquée, a-t-il soutenu. Les femmes devraient faire ce choix avec les conseils de leur médecin et de leur famille, mais en fin de compte, c’est son choix, son corps et sa vie. »

Il a déclaré qu’il appuierait des protections nationales au droit à l’avortement.

PHOTO HAIYUN JIANG, THE NEW YORK TIMES Les partisans brandissent des pancartes alors que le président Joe Biden s'exprime lors d'un événement de campagne de réélection à Harrisburg. Les démocrates ont fait de l'avortement une question clé dans les campagnes.

Des avis contradictoires

Les opinions sur l’avortement ont longtemps été nuancées et parfois contradictoires. La nouvelle enquête AP-NORC montre que même si le pays est largement opposé aux restrictions sur l’avortement, un nombre important de personnes ont des opinions et des valeurs qui ne sont pas cohérentes.

Environ la moitié de ceux qui estiment qu’une femme devrait pouvoir avorter pour quelque raison que ce soit déclarent également que leur État ne devrait pas autoriser l’avortement après 24 semaines de grossesse et environ le quart disent que leur État ne devrait pas autoriser l’avortement après 15 semaines de grossesse.

Mais la grande majorité des Américains – plus de huit sur dix – continuent de dire que l’avortement devrait être légal dans des circonstances extrêmes, par exemple lorsque la vie d’une patiente serait mise en danger par la poursuite de la grossesse. Environ huit personnes sur dix disent la même chose d’une grossesse provoquée par un viol ou l’inceste ou lorsqu’une anomalie fœtale empêcherait l’enfant de survivre hors de l’utérus.

Les interdictions nationales de l’avortement sont largement impopulaires : environ huit Américains sur dix estiment que le Congrès ne devrait pas adopter une loi fédérale interdisant l’avortement. Environ les trois quarts estiment qu’il ne devrait pas y avoir de loi fédérale interdisant l’avortement à six semaines, et six personnes sur dix s’opposent à une loi fédérale interdisant l’avortement à 15 semaines.

La plupart des républicains – environ les deux tiers, selon l’enquête – estiment qu’une interdiction de l’avortement à l’échelle nationale ne devrait pas avoir lieu.

Des craintes subsistent

Pendant la campagne électorale, Donald Trump a courtisé les électeurs antiavortement en soulignant sa nomination des trois juges à la Cour suprême qui ont contribué à renverser Roe c. Wade.

Mais sa stratégie politique en matière d’avortement a consisté à s’en remettre aux États, dans une tentative de trouver une position plus prudente sur une question qui est devenue une vulnérabilité majeure pour les républicains.

Malgré les déclarations de M. Trump, Penny Johnson, âgée de 73 ans, de Sherman Oaks, en Californie, a déclaré qu’elle craignait profondément que les républicains ne poursuivent une interdiction nationale de l’avortement s’ils gagnaient la Maison-Blanche et le Congrès en novembre.

« Nous aurons beaucoup de femmes qui mourront », a-t-elle prédit.