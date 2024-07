(New York) Les actions du sénateur Bob Menendez représentent « un exemple typique de corruption à grande échelle », a accusé mardi à New York un procureur fédéral, au procès de l’élu qui s’approche de l’heure du verdict.

Pour ce procureur, Paul Monteleoni, l’affaire est simple : M. Menendez, 70 ans, a monnayé son influence pour de grosses sommes en liquide, des lingots d’or ou encore une somptueuse voiture décapotable.

Mais le sénateur démocrate, qui a présidé la puissante commission des Affaires étrangères, nie en bloc, même si sa carrière publique couvrant quatre décennies semble irrémédiablement coulée.

Les 12 jurés, qui se retireront pour délibérer une fois achevée la plaidoirie de l’avocat du sénateur, pourraient le condamner à une peine de 20 ans de réclusion.

Poursuivi depuis septembre avec son épouse et trois complices présumés, Bob Menendez est visé par une vingtaine de chefs d’accusation, dont ceux de corruption, trafic d’influence au profit de l’Égypte et du Qatar, ainsi que d’avoir agi comme agent d’un État étranger.

Le couple avait été accusé au début de l’affaire d’avoir accepté entre 2018 et 2022 des « centaines de milliers de dollars » de pots-de-vin, en échange de son influence pour « protéger et enrichir » trois hommes d’affaires du New Jersey, l’État dont il est élu, et soutenir le gouvernement égyptien.