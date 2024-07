(Matagorda) La tempête tropicale Béryl a frappé le Texas lundi, coupant l’électricité à près de 3 millions de foyers et d’entreprises et déclenchant de fortes pluies qui ont mené à des dizaines de sauvetages. La tempête qui se déplaçait rapidement menaçait de tracer un chemin difficile dans plusieurs autres États dans les jours à venir.

Mark Vancleave et Juan A. Lozano Associated Press

L’État du Texas et les autorités locales ont prévenu que le rétablissement du courant pourrait prendre plusieurs jours après que Béryl a débarqué sur le rivage, a renversé 10 lignes de transmission et abattu des arbres qui ont détruit des lignes électriques.

En quelques heures, Béryl s’est affaibli en une tempête tropicale, bien moins puissante que le géant de catégorie 5 qui a semé la destruction dans certaines parties du Mexique et des Caraïbes la fin de semaine dernière.

Mais les vents et les pluies de la tempête rapide étaient encore suffisamment puissants pour abattre des centaines d’arbres qui vacillaient déjà dans une terre saturée d’eau et pour bloquer des dizaines de voitures sur les routes inondées.

En se déplaçant vers l’intérieur des terres, la tempête menaçait toujours de générer des tornades.

Pannes de courant

« Nous n’avons pas traversé de conditions difficiles », a déclaré le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, qui est gouverneur par intérim en l’absence du gouverneur Greg Abbott est à l’extérieur du pays, avertissant qu’il faudrait « plusieurs jours pour rétablir le courant ».

Houston a été durement touchée et CenterPoint Energy a signalé plus de 2 millions de foyers et d’entreprises sans électricité dans et autour de la quatrième plus grande ville du pays.

M. Patrick a déclaré que l’entreprise faisait appel à des milliers de travailleurs supplémentaires pour rétablir le courant, avec une priorité absolue pour des endroits tels que les maisons de retraite et les centres de vie assistée.

Au moins deux personnes ont été tuées lorsque des arbres sont tombés sur les maisons, et le National Hurricane Center a déclaré que les vents dévastateurs et les inondations soudaines continueraient à mesure que Béryl progresse vers l’intérieur des terres. Une troisième personne, un employé civil du département de police de Houston a été tuée alors qu’elle était coincée dans les eaux de crue sous un passage supérieur d’autoroute, a déclaré le maire de Houston, John Whitmire. Cependant, aucun dommage structurel étendu n’a été signalé dans l’immédiat.

PHOTO ADREES LATIF, ARCHIVES REUTERS Josh Greenlee, un résident, regarde les gonflements de l’ouragan Béryl au crépuscule depuis sa trottinette électrique à Surfside Beach, au Texas.

La coupure d’électricité est une expérience bien trop familière à Houston : de puissantes tempêtes venaient de ravager la région en mai, tuant huit personnes, laissant près d’un million de personnes sans électricité et inondant de nombreuses rues.

Les responsables du comté de Houston et de Harris ont déclaré que des équipes d’électricité seraient envoyées dans la région pour rétablir le service le plus rapidement possible, une priorité urgente pour les maisons également laissées sans climatisation au milieu de l’été. Les températures, qui s’étaient légèrement refroidies avec la tempête, devraient remonter dès mardi. Le service météorologique national a publié un avis de chaleur indiquant que l’indice de chaleur de la région pourrait atteindre 41 °C.

L’État sera prêt à ouvrir des centres de refroidissement ainsi que des centres de distribution de nourriture et d’eau, a déclaré Nim Kidd, chef des opérations d’urgence de l’État.

Sauvetages aquatiques

Les pluies de Béryl ont frappé Houston et d’autres régions de la côte lundi, fermant à nouveau les rues des quartiers qui avaient déjà été frappés par les tempêtes précédentes. Les chaînes de télévision ont diffusé lundi le sauvetage spectaculaire d’un homme qui avait grimpé sur le toit de sa camionnette après que celle-ci se soit retrouvée coincée dans des eaux rapides. Les équipes d’urgence ont utilisé une échelle à rallonge d’un camion de pompiers pour lui déposer un gilet de sauvetage et une attache avant de le déplacer sur la terre ferme.

Les autorités de Houston ont signalé au moins 25 sauvetages aquatiques lundi après-midi, principalement pour des personnes dont les véhicules étaient coincés dans les eaux de crue.

« Les premiers intervenants mettent leur vie en danger. C’est pour cela qu’ils sont formés. Cela fonctionne », a déclaré le maire de Houston, John Whitmire.

De nombreuses rues et quartiers de Houston étaient jonchés de branches tombées et d’autres débris. Le bourdonnement des tronçonneuses a rempli l’air lundi après-midi alors que les habitants se mettaient au travail pour abattre les arbres renversés et les grosses branches qui bloquaient les rues et les trottoirs.

Torchage

Plusieurs entreprises possédant des raffineries ou des installations industrielles dans la région ont signalé que les coupures de courant ont nécessité le torchage des gaz dans leurs installations.

Marathon Petroleum Corp. a déclaré avoir procédé à une « combustion sûre des gaz excédentaires » dans sa raffinerie de Galveston Bay à Texas City, mais n’a pas fourni d’informations sur la quantité de gaz torché ni sur la durée de cette combustion. Formosa Plastics Corporation et Freeport LNG ont également signalé un torchage lié à Béryl, selon la Commission texane sur la qualité de l’environnement (TCEQ).

Les entreprises ont 24 heures pour partager leurs données d’émissions après l’arrêt du torchage, a indiqué dans un courriel un représentant du TCEQ.

Première tempête à se transformer en ouragan de catégorie 5 dans l’Atlantique, Béryl a causé au moins 11 morts lors de son passage au-dessus des Caraïbes en route vers le Texas. La tempête a arraché les portes, les fenêtres et les toits, accompagnée de vents dévastateurs et d’une onde de tempête alimentée par la chaleur record de l’Atlantique.

En Louisiane

En Louisiane, de fortes bandes de pluie étaient attendues toute la journée de lundi et « le risque de précipitations et d’inondations soudaines sera élevé », a déclaré le météorologue du National Weather Service, Donald Jones, lors d’un breffage en direct sur Facebook, lundi matin.

Le service météorologique de Shreveport a émis des avertissements de tornade dans le nord-ouest de la Louisiane. L’agence a confirmé sur les réseaux sociaux que plusieurs tornades avaient été repérées dans cette partie de l’État. Les informations indiquant si ces évènements météorologiques ont causé des dommages importants n’étaient pas immédiatement disponibles.

Béryl devait apporter des pluies et des vents plus forts dans d’autres États au cours des prochains jours. L’un d’eux, le Missouri, était déjà aux prises avec un été pluvieux. De fortes pluies sans rapport avec la tempête ont déclenché plusieurs sauvetages aquatiques autour de la ville de Columbia, où les rivières et les ruisseaux étaient déjà hauts avant l’arrivée prévue de Béryl mardi.