(Death Valley) Après avoir causé des décès et battu des records dans l’Ouest au cours du week-end, une vague de chaleur de longue durée s’abattra à nouveau sur les États-Unis lundi, des températures caniculaires étant également prévues sur une grande partie de la côte Est et du Sud.

Ty O'neil et Christopher Weber Associated Press

Les températures dangereuses ont causé la mort d’un motocycliste dans la Vallée de la mort.

La vague de chaleur américaine survient alors que la température mondiale en juin a atteint un niveau record pour le 13e mois consécutif et qu’il s’agit du 12e mois consécutif où le monde a été plus chaud de 1,5 degré Celsius par rapport à l’ère préindustrielle, a prévenu le service climatique européen Copernicus.

Un avertissement de chaleur excessive, l’alerte la plus élevée du Service national de météorologie, était en vigueur lundi pour certaines parties d’États comme la Californie, le Nevada, l’Arizona, l’Oregon, Washington et l’Idaho, tandis que des parties de la côte est ainsi que des États comme la Floride, la Géorgie, l’Alabama et le Mississippi faisaient l’objet d’un avis de chaleur.

Des dizaines de localités de l’ouest et du nord-ouest du Pacifique ont égalé ou battu des records de chaleur au cours du week-end.

Une température maximale de 53,3 °C a été enregistrée samedi et dimanche dans le parc national de la Vallée de la mort, dans l’est de la Californie, où un visiteur est décédé samedi des suites d’une exposition à la chaleur et où une autre personne a été hospitalisée, ont indiqué les autorités.

Les deux visiteurs faisaient partie d’un groupe de six motocyclistes qui traversaient la région de Badwater Basin par un temps caniculaire, a indiqué le parc dans un communiqué.

La personne décédée n’a pas été identifiée. L’autre motocycliste a été transporté dans un hôpital de Las Vegas pour un « grave malaise dû à la chaleur », précise le communiqué. En raison des températures élevées, les hélicoptères médicaux d’urgence n’ont pas pu intervenir, car ils ne peuvent généralement pas voler en toute sécurité au-delà de 48,8 °C, ont indiqué les autorités.

Les quatre autres membres du groupe ont été soignés sur place.

« Bien qu’il s’agisse d’une période très excitante pour expérimenter des températures potentiellement record dans la Vallée de la mort, nous encourageons les visiteurs à choisir leurs activités avec soin, en évitant les périodes prolongées en dehors d’un véhicule ou d’un bâtiment climatisé lorsque les températures sont aussi élevées », a déclaré Mike Reynolds, le directeur du parc.

Les responsables ont prévenu que les maladies et les blessures dues à la chaleur sont cumulatives et peuvent s’accumuler au cours d’une journée ou de plusieurs jours.

« Outre l’impossibilité de se rafraîchir pendant la conduite en raison des températures élevées de l’air ambiant, l’expérience de la Vallée de la mort en moto lorsqu’il fait si chaud est d’autant plus difficile qu’il est nécessaire de porter un équipement de sécurité lourd pour réduire les blessures en cas d’accident », a rappelé le parc dans un communiqué.

De l’autre côté du désert, au Nevada, Las Vegas a battu dimanche un record de 48,8 °C.

Les températures élevées ont été courantes dans l’Oregon, où plusieurs records ont été battus, notamment à Salem, où la température a atteint dimanche 39,4 °C, dépassant le record de 37,2 °C établi en 1960.

« Buvez beaucoup de liquides, restez dans une pièce climatisée, ne vous exposez pas au soleil et prenez des nouvelles de vos proches et de vos voisins, indique un avis du service météorologique pour la région de Baltimore. Les jeunes enfants et les animaux domestiques ne doivent en aucun cas être laissés sans surveillance dans les véhicules. »

Les rares avis de chaleur ont même été étendus à des altitudes plus élevées, notamment autour du lac Tahoe, à la frontière de la Californie et du Nevada. Le service météorologique de Reno, dans le Nevada, a mis en garde contre « d’importants risques de chaleur, même dans les montagnes ».

« De quelle chaleur parlons-nous ? Les températures élevées dans l’ouest du Nevada et le nord-est de la Californie ne descendront pas en dessous de 37,8 °C avant le week-end prochain, a indiqué le service météorologique en ligne. Et malheureusement, il n’y aura pas non plus de répit cette nuit. »

D’autres températures maximales extrêmes sont prévues, notamment une température de 54,4 °C vers le milieu de la semaine à Furnace Creek, en Californie, dans la Vallée de la mort. La température la plus élevée jamais officiellement enregistrée sur Terre a été de 56,67 °C en juillet 1913 dans la Vallée de la mort, bien que certains experts contestent cette mesure et affirment que le véritable record est plutôt de 54,4 °C, enregistré à cet endroit en juillet 2021.