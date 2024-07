Les autorités du Texas ont exhorté samedi les habitants de la côte à se préparer à l’arrivée imminente de Béryl, une tempête tropicale qui devrait retrouver sa force d’ouragan à mesure qu’elle se déplace dans les eaux chaudes du golfe du Mexique.

Seth Borenstein Associated Press

Un avertissement d’ouragan a été lancé pour une partie de la côte de l’État, depuis la baie de Baffin, au sud de Corpus Christi, jusqu’à Sargent, au sud de Houston.

Jack Beven, spécialiste au National Hurricane Center, a déclaré que Béryl toucherait terre quelque part entre Brownsville et un peu au nord de Corpus Christi lundi.

Première tempête à se transformer en ouragan de catégorie 5 dans l’Atlantique, Béryl a causé au moins 11 morts lors de son passage dans les îles des Caraïbes plus tôt cette semaine. Il a ensuite frappé le Mexique en tant qu’ouragan de catégorie 2, renversant des arbres, mais ne causant aucun blessé ni mort avant de s’affaiblir en tempête tropicale alors qu’il traversait la péninsule du Yucatan.

PHOTO HUGO BORGES, AGENCE FRANCE-PRESSE La tempête tropicale Béryl a causé des dégâts lors de son passage à Progreso, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, le 5 juillet.

Les autorités du Texas ont averti les habitants de toute la côte de se préparer à d’éventuelles inondations, fortes pluies et vents à l’approche de la tempête.

Certaines villes côtières ont appelé à des évacuations volontaires dans les zones de basse altitude sujettes aux inondations, ont interdit le camping sur la plage et ont exhorté les touristes à retirer leurs véhicules de loisirs des parcs côtiers.

Mitch Thames, porte-parole du comté de Matagorda, a déclaré samedi que les autorités avaient émis une demande d’évacuation volontaire pour les zones côtières du comté situées à environ 160 kilomètres au sud-ouest de Houston afin d’informer le grand nombre de visiteurs dans la région pour le week-end férié.

À Corpus Christi, les autorités ont demandé aux visiteurs d’écourter leurs voyages et de rentrer chez eux plus tôt si possible. Les autorités ont demandé aux habitants de sécuriser leurs maisons en barricadant les fenêtres si nécessaire et en utilisant des sacs de sable pour se prémunir contre d’éventuelles inondations.

« Nous prenons la tempête très au sérieux et nous demandons à la communauté de la prendre également très au sérieux », a déclaré le chef des pompiers de Corpus Christi, Brandon Wade, vendredi soir.

Le centre des ouragans prévoit qu’il s’agira d’une forte tempête de catégorie 1, mais précise que cette estimation est prudente. Tout pourrait changer si Béryl reste au-dessus de l’eau plus longtemps que prévu, a averti le centre.

Les eaux du golfe du Mexique sont suffisamment chaudes pour que les tempêtes de début de saison s’intensifient rapidement, comme cela s’est produit à plusieurs reprises auparavant.

« Nous ne devrions pas être surpris si cela s’intensifie rapidement avant de toucher terre et que cela devienne un ouragan majeur », a tempéré Jeff Masters, cofondateur de Weather Underground, ancien météorologue gouvernemental chargé des ouragans qui suit les tempêtes de près.

« La catégorie 2 est peut-être plus probable, mais nous ne devrions pas écarter une possibilité de catégorie 3. »

Béryl, à toute vitesse

Jack Beven a indiqué que selon les prévisions officielles, Béryl gagnerait de 27 à 37 kilomètres/heure en vitesse en une seule journée. Il a cependant noté que la tempête s’est intensifiée plus rapidement que ce que les prévisionnistes avaient signalé plus tôt dans les Caraïbes.

Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami, a déclaré que les prévisionnistes des centres d’ouragans ont été très précis dans la prévision de la trajectoire de Béryl jusqu’à présent.

Déjà trois fois au cours de sa vie d’une semaine, Béryl a gagné 56 km/h en vitesse en 24 heures ou moins, soit la définition officielle de l’intensification rapide des services météorologiques.

PHOTO LUCANUS OLLIVIERRE, ASSOCIATED PRESS Des maisons ont été détruites par l’ouragan Béryl à Clifton, à Saint-Vincent-et-les Grenadines, le 4 juillet.

La tempête est passée 128 à 185 km/h dans la nuit du 29 juin au 30 juin. Le 1er juillet, elle a bondi de 193 à 249 km/h en seulement 15 heures, selon les dossiers du centre des ouragans.

Phil Klotzbach, chercheur sur les ouragans à l’Université d’État du Colorado, a utilisé un système de suivi différent et a déclaré avoir dénombré huit périodes différentes pendant lesquelles Béryl s’est rapidement intensifié – ce qui ne s’est produit que deux fois dans l’Atlantique en juillet.

Kerry Emanuel, professeur de météorologie à l’Institut de technologie du Massachusetts, estime qu’il n’y a pas « beaucoup de chance » que la vitesse de Béryl augmente de 56 km/h dans le golfe du Mexique, mais a admis que c’était une chose difficile à prévoir.

La croissance rapide de Béryl en une redoutable tempête montre à quel point l’Atlantique et les Caraïbes se retrouvent dans l’eau chaude, et ce pour le reste de la saison des ouragans, ont déclaré des experts.

Des records fracassés

La tempête a battu plusieurs records avant même que ses vents majeurs ne s’approchent de l’île de Carriacou, à la Grenade lundi.

Béryl a établi le record du premier ouragan de catégorie 4 avec des vents d’au moins 209 km/h – la toute première catégorie 4 en juin. Il s’agit également de la première tempête à s’intensifier rapidement avec des vents atteignant 102 km/h en 24 heures, passant d’une dépression normale à une catégorie 4 en 48 heures.

Phil Klotzbach a qualifié Béryl de signe avant-coureur.

Les prévisionnistes avaient mentionné il y a quelques mois que ce serait une dure année en ce qui a trait aux ouragans. Maintenant, ils la comparent à l’année occupée de 1933 et l’année meurtrière de 2005, durant laquelle Katrina, Rita, Wilma et Dennis avaient tout détruit sur leur passage.

« C’est le type de tempête auquel nous nous attendons cette année, ces phénomènes aberrants qui se produisent quand et où ils ne devraient pas », a mis en garde Brian McNoldy.

L’eau chaude agit comme combustible pour les orages et les nuages qui forment les ouragans. Plus l’eau et donc l’air au fond de la tempête sont chauds, plus grandes sont les chances qu’elle s’élève plus haut dans l’atmosphère et crée des orages plus profonds, explique Kristen Corbosiero de l’Université d’Albany.

« Donc, lorsque vous obtenez toute cette énergie thermique, vous pouvez vous attendre à des feux d’artifice », a ajouté Jeff Masters.

Les eaux de l’Atlantique ont atteint un niveau de chaleur record depuis avril 2023.

Kristen Corbosiero a indiqué que les scientifiques débattent de l’effet exact du changement climatique sur les ouragans, mais que ceux-ci s’entendent sur le fait qu’il les rend plus susceptibles de s’intensifier rapidement et d’être plus puissants, comme c’est le cas avec Béryl.

Kerry Emanuel a pour sa part soulevé que le ralentissement des courants de l’océan Atlantique, probablement causé par les changements climatiques, pourrait également contribuer à l’augmentation de la température de l’eau.

La montée du phénomène climatique naturel La Niña, un léger refroidissement du Pacifique qui modifie le climat à l’échelle mondiale, pourrait également avoir sa part de responsabilité.

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien financier de plusieurs fondations privées. L’AP est la seule responsable de tout le contenu.