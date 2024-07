(Portland) Environ 130 millions de personnes étaient menacées samedi par une vague de chaleur de longue durée qui a déjà battu des records avec des températures dangereusement élevées. D’autres records devraient être battus de la côte est à la côte ouest, ont indiqué les prévisionnistes.

Claire Rush, Rebecca Boone et Scott Sonner Associated Press

La chaleur et l’humidité accablantes pourraient se combiner pour faire grimper les températures au-dessus des 38 degrés Celsius dans certaines parties du nord-ouest du Pacifique, du centre de l’Atlantique et du nord-est, a déclaré Jacob Asherman, météorologue au National Weather Service.

Dans l’Oregon, des records pourraient être battus dans des villes comme Eugene, Portland et Salem, a déclaré M. Asherman. Des dizaines d’autres records pourraient tomber à travers les États-Unis, a-t-il poursuivi, obligeant des millions de personnes à chercher un soulagement à la chaleur dans les centres de refroidissement de Bullhead City, en Arizona, jusqu’à Norfolk, en Virginie.

« C’est certainement un évènement assez anormal auquel nous nous attendons ici, et qui semble se poursuivre au moins jusqu’en milieu de semaine », a dit M. Asherman.

Dans la chaleur étouffante de Las Vegas, où la température a atteint 37,7 °C à 10 h 30, Marko Boscovich a affirmé que la meilleure façon de vaincre la chaleur était de s’asseoir devant une machine à sous avec une bière fraîche dans un casino climatisé.

Des records de chaleur battus dans le sud-ouest

Vers 10 h 30 samedi, le National Weather Service a déclaré que la température avait déjà atteint 36,6 °C à Phoenix, où un record de 47,7 °C a été atteint vendredi pour cette date de l’année.

Les météorologues prévoient que les températures seront proches des records quotidiens dans toute la région pendant la majeure partie, sinon la totalité, de la semaine à venir, avec des températures dans le désert atteignant 46,1 à 48,8 °C.

De rares avis de chaleur ont été étendus même aux altitudes supérieures, y compris autour du lac Tahoe, le service météorologique national de la ville de Reno mettant en garde contre « des impacts majeurs de risque de chaleur, même dans les montagnes ».

« De quelle chaleur parlons-nous ? Eh bien, les températures élevées (dans l’ouest du Nevada et le nord-est de la Californie) ne descendront pas en dessous de 37,8 °C avant la fin de semaine prochaine, a mis en ligne le service. Et malheureusement, il n’y aura pas non plus beaucoup de soulagement le lendemain. »

Un nouveau record de chaleur pour la journée a été établi vendredi dans la vallée de la Mort en Californie – l’un des endroits les plus chauds de la planète – avec le mercure grimpant à 52,8 °C. L’ancienne marque de 50 °C avait été égalée pour la dernière fois en 2013.

Le mercure à Palm Springs, en Californie, a atteint 51,1 °C vendredi, battant le record historique de la ville de 50,5 °C.

Des températures extrêmes sont prévues à court terme, notamment 53,8 °C dimanche à Furnace Creek dans le parc national de la vallée de la Mort, puis environ 54,4 °C jusqu’à mercredi. La température la plus chaude jamais officiellement enregistrée sur Terre était de 56,67 °C dans la vallée de la Mort en juillet 1913, bien que certains experts contestent cette mesure et affirment que le véritable record était de 54,4 °C, enregistré là-bas en juillet 2021.

Le pire reste à venir dans l’ouest

Le pire reste à venir dans une grande partie de l’ouest, avec des températures probablement entre 8 et 16 °C plus élevées que la moyenne la semaine prochaine, a déclaré le service météorologique national.

L’est des États-Unis se préparait également à des températures plus chaudes. Baltimore et d’autres régions du Maryland étaient soumises à un avertissement de chaleur excessive, car les valeurs de l’indice de chaleur pourraient grimper jusqu’à 43 °C, ont indiqué les prévisionnistes.

« Buvez beaucoup de liquides, restez dans une pièce climatisée, ne vous exposez pas au soleil et surveillez vos proches et vos voisins », indique un avis du National Weather Service pour la région de Baltimore. « Les jeunes enfants et les animaux domestiques ne doivent en aucun cas être laissés sans surveillance dans les véhicules. »