(Topeka) Le plus haut tribunal du Kansas a annulé vendredi les lois de l’État réglementant de façon plus stricte les médecins qui pratiquent des avortements que les autres professionnels de la santé et l’interdiction d’une procédure commune au deuxième trimestre, réaffirmant la position selon laquelle la constitution de l’État protège l’accès à l’avortement.

John Hanna Associated Press

« Nous maintenons notre conclusion selon laquelle l’article 1 de la Déclaration des droits de la constitution du Kansas protège un droit fondamental à l’autonomie personnelle, qui inclut le droit d’une personne enceinte d’interrompre sa grossesse », a écrit le juge de la Cour suprême Eric Rosen au nom de la majorité en annulant l’interdiction d’un certain type de dilatation et d’évacuation, également connu sous le nom de D & E, qui consiste à dilater le col de l’utérus et de retirer le fœtus et les tissus placentaires de l’utérus.

En annulant la loi sur la réglementation des cliniques d’avortement, la Cour suprême du Kansas a estimé que l’État n’avait pas rempli « son fardeau de la preuve pour démontrer que les lois contestées favorisaient ses intérêts en matière de protection de la santé maternelle et de réglementation de la profession médicale en ce qui concerne la santé maternelle ».

Les décisions de la Cour suprême du Kansas dans deux affaires distinctes indiquent que le tribunal, contrôlé par les républicains, est confronté à des limites plus strictes en matière de réglementation de l’avortement que ne le pensaient les législateurs républicains, et suggèrent que d’autres restrictions pourraient être abandonnées.

Des poursuites judiciaires devant les tribunaux inférieurs contestent déjà les restrictions sur les avortements médicamenteux, l’interdiction faite aux médecins d’utiliser la vidéo pour rencontrer leurs patientes, les règles sur ce que les médecins doivent dire aux femmes avant un avortement et l’obligation pour les patientes d’attendre 24 heures après avoir reçu des informations à propos de la procédure avant d’interrompre leurs grossesses.

Un seul juge dissident

Le juge K. J. Wall n’a participé à aucune des deux décisions vendredi, tandis que le juge Caleb Stegall était le seul dissident.

Dans son opinion dissidente dans l’affaire du règlement des cliniques, M. Stegall a déclaré que les actions de la majorité nuiraient à la légitimité du tribunal « pour les années à venir ».

Il a souligné que la déclaration selon laquelle la constitution de l’État protège le droit à l’autonomie corporelle pourrait affecter un « vaste éventail » de réglementations en matière de santé et de sécurité en dehors de l’avortement.

M. Stegall, qui a été nommé par le gouverneur républicain conservateur Sam Brownback, est largement considéré comme le membre le plus conservateur de la Cour suprême du Kansas.

Le plus haut tribunal du Kansas a statué dans une décision de 2019 que l’accès à l’avortement est une question d’autonomie corporelle et un droit fondamental en vertu de la constitution de l’État. En 2022, il a également rejeté de manière décisive une proposition d’amendement qui aurait explicitement déclaré que l’avortement n’était pas un droit fondamental et aurait permis aux législateurs des États de le restreindre considérablement ou de l’interdire.

Les avocats de l’État avaient exhorté les juges à revenir sur la décision de 2019 et à faire respecter les deux lois, qui n’avaient pas encore été appliquées en raison des batailles juridiques à leur sujet. Le solliciteur général de l’État, nommé par le procureur général républicain Kris Kobach, avait soutenu que le vote de 2022 n’avait pas d’importance pour déterminer si les lois pouvaient être maintenues.

Le tribunal n’a pas été d’accord et a accordé une grande victoire juridique aux partisans du droit à l’avortement.

Le Kansas est devenu une exception parmi les États dotés de législatures contrôlées par les républicains depuis que la Cour suprême des États-Unis a autorisé les États, en juin 2022, à interdire complètement l’avortement.