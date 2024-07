Deux femmes dans une maison de Chicago, un policier exécutant un mandat d’arrêt à Cleveland et une personne armée proférant des menaces dans le parc national de Yellowstone ont été tués lors de fusillades le jeudi 4 juillet, historiquement l’une des journées les plus meurtrières de l’année aux États-Unis.

Associated Press

La violence et les fusillades de masse augmentent souvent pendant les mois d’été, avec davantage de personnes se rassemblant pour des évènements sociaux, des adolescents déscolarisés et des températures plus chaudes.

Trois garçons, âgés de 8, 7 et 5 ans, ont également été blessés lors de la fusillade de jeudi à Chicago, qui, selon la police, résulte d’une apparente dispute personnelle. Les femmes tuées avaient 42 et 22 ans.

Deux véhicules se sont arrêtés dans un quartier du sud de la ville et plusieurs personnes en sont descendues pour tirer sur la maison, a déclaré le chef adjoint Don Jerome. Plusieurs douilles provenant d’un fusil et d’une arme de poing ont été trouvées sur les lieux, a-t-il indiqué.

Le policier tué à Cleveland a été identifié comme étant Jamieson Ritter. L’agent de 27 ans faisait partie d’une équipe dépêchée pour signifier à un homme un mandat d’arrêt pour agression criminelle vers 1 heure du matin, a déclaré la cheffe de la police Dorothy Todd, selon les médias locaux. Cet homme a été vu en train de fuir la maison et aurait tiré à plusieurs reprises avec une arme à feu, frappant le policier, selon Mme Todd.

PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une femme essuie ses larmes après la fusillade qui a fait sept morts lors d’un défilé de la fête de l’Indépendance à Chicago, le 4 juillet 2022.

Toujours jeudi, à Yellowstone, des coups de feu ont eu lieu entre une personne qui, selon les autorités, avait proféré des menaces à des gardes du parc.

La fusillade s’est produite à Canyon Village, une zone située dans la partie centrale du parc qui abrite un terrain de camping, un hébergement et un centre d’accueil, ont indiqué les responsables du parc dans un communiqué. Celui-ci ne précise pas exactement où les coups de feu ont été tirés ni si les visiteurs ont été touchés par ce qu’il appelle « un incident important des forces de l’ordre » qui a commencé du jour au lendemain.

Le garde forestier se trouvait dans un état stable à l’hôpital, selon le communiqué, qui ne précise pas comment il a été blessé.

Mercredi soir, une jeune fille de 13 ans a été mortellement abattue dans un centre commercial d’une banlieue de Seattle après qu’une bagarre a éclaté entre deux groupes d’adolescents. L’un des jeunes a tiré avec une arme de poing, a indiqué la police de Lynnwood, dans l’État de Washington.

Jayda Woods-Johnson, qui a été tuée, était une passante qui n’était pas impliquée dans la bagarre, a précisé la police, ajoutant que les adolescents avaient fui les lieux. Plus tard dans la nuit, un garçon de 16 ans soupçonné d’avoir tiré avec une arme à feu a été emmené à la police par sa mère.

Il y a un an, une série de fusillades autour du 4 juillet ont fait plus d’une douzaine de morts et plus de 60 blessés. Il y a à peine deux ans, une autre fusillade de masse lors d’un défilé du 4 juillet a fait sept morts près de Chicago.