(Oroville) Au moins 13 000 personnes ont été forcées d’évacuer leur résidence, mercredi, alors que des incendies de forêt dans le nord de la Californie continuent de s’étendre et qu’on attend une autre journée de chaleur extrême.

Noah Berger et John Antczak Associated Press

L’incendie de Thompson s’est déclaré mardi avant midi, à environ 110 kilomètres au nord de Sacramento, dans et autour de la ville d’Oroville, dans le comté de Butte. Il a émis un panache de fumée de près de 12,1 kilomètres carrés qui pouvait être vu depuis l’espace, mercredi matin.

L’état d’urgence a été déclaré mardi soir par la ville d’environ 20 000 habitants, et des centres d’évacuation ont été mis en place.

PHOTO NOAH BERGER, ASSOCIATED PRESS Un avion-citerne largue du retardant pour tenter d’arrêter la propagation de l’incendie de Thompson à Oroville, Californie, le 3 juillet 2024.

L’incendie a enflammé des brins d’herbe poussant sur les bords en béton du lac Oroville alors que des rafales soulevaient les drapeaux américains bordant un virage du deuxième plus grand réservoir de l’État et du plus haut barrage du pays.

Il n’y a pas eu de rapport officiel immédiat sur les pertes matérielles.

La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête.

Avertissements

Des avertissements concernant des conditions météorologiques critiques en cas d’incendie, notamment des rafales de vent du nord et de faibles niveaux d’humidité, étaient en vigueur au moment où l’incendie s’est déclaré.

Ces avertissements devraient rester en vigueur jusqu’à 20 heures, mercredi, a déclaré Garret Sjolund, chef d’unité du comté de Butte pour le département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

« Les conditions qui règnent dans notre comté cet été sont très différentes de celles que nous avons connues au cours des deux derniers étés », a présidé le chef lors d’un breffage en ligne.

« Les combustibles sont très denses, les broussailles sont sèches. Et comme vous pouvez le voir, n’importe quel vent éteint un incendie très rapidement. »

PHOTO JOSH EDELSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Un bateau se déplace sur le lac Oroville, le 3 juillet 2024.

Ces conditions ont conduit Pacific Gas & Electric à mettre en œuvre des coupures de courant ciblées pour la sécurité publique dans certaines parties de certains comtés du nord de la Californie afin d’empêcher que des incendies ne soient déclenchés par des fils tombés ou endommagés.

Des températures encore plus élevées, supérieures à 37,8 degrés Celsius, étaient prévues mercredi, a indiqué le service météorologique national. Les conditions chaudes devraient perdurer la semaine prochaine.

Feux d’artifice interdits le 4 juillet

En pensant au 4 juillet, les autorités ont également averti que les feux d’artifice étaient interdits dans de nombreux endroits, y compris dans la majeure partie du comté de Butte.

Les autorités ont mis en garde contre toutes les conséquences juridiques de toute utilisation illégale de feux d’artifice pendant le congé du Jour de l’Indépendance.

« Ne soyez pas idiots, provoquez un incendie et créez-nous encore plus de problèmes, a prévenu le shérif du comté de Butte, Kory L. Honea. Personne dans la communauté ne voudra cela. Et nous ne voulons certainement pas cela. »

Le bureau du gouverneur a annoncé mardi soir qu’un financement fédéral avait été approuvé pour soutenir les efforts de lutte contre les incendies. Le gouverneur Gavin Newsom a instauré cette semaine le centre des opérations de l’État pour coordonner les efforts de combat des incendies de la Californie, envoyer de l’aide et soutenir les communautés alors qu’elles réagissent aux menaces d’incendies de forêt et de chaleur excessive.

Plus d’une douzaine d’autres incendies, pour la plupart de petite taille, étaient actifs en Californie, selon Cal Fire. Le plus grand, l’incendie de bassin, a couvert près de 57 kilomètres carrés de la forêt nationale de Sierra, dans l’est du comté de Fresno, et a été contenu à 26 %.

Dans le sud de la Californie, les responsables du parc national Joshua Tree ont fermé mercredi Covington Flats, une zone abritant la plupart des populations importantes d’arbres Joshua du parc, en raison d’un risque extrême d’incendie après que les pluies printanières aient entraîné une herbe abondante qui a maintenant séché. Un incendie en juin 2023 a brûlé 4,14 kilomètres carrés d’arbres de Josué et d’habitat de tortues du désert.