Rudy Giuliani se fait radier du barreau de New York

(New York) Rudy Giuliani, avocat et proche de Donald Trump, a été radié mardi du barreau de New York par une cour d’appel pour ses mensonges répétés sur une prétendue fraude lors de l’élection présidentielle de 2020, un épisode de plus dans la chute de l’ancien « maire de l’Amérique », loué pour sa gestion du 11-Septembre 2001.

Agence France-Presse

L’ancien maire de New York, devenu soutien sans faille de Donald Trump, est au centre des soupçons de la justice, qui l’a inculpé dans les États de l’Arizona et de Géorgie pour son rôle dans les tentatives d’inverser les résultats de l’élection présidentielle remportée par Joe Biden.

Accusé par la justice d’avoir fait pression sur des élus pour qu’ils modifient le résultat du scrutin, il avait aussi été l’une des voix les plus fortes pour clamer, sans preuve, que des fraudes avaient entaché le vote en faveur de Joe Biden.

Rudy Giuliani, 80 ans, a vu les ennuis judiciaires s’accumuler. En décembre dernier, il avait été condamné par la justice à verser 148 millions de dollars à deux agentes électorales de l’État de Géorgie pour les avoir diffamées en les accusant d’avoir participé à la prétendue triche. Depuis, il s’est déclaré en faillite.

En parallèle, il avait été suspendu du barreau de New York et une cour d’appel de l’État de New York a confirmé cette décision mardi, ce qui équivaut à une radiation.

Dans sa décision de 31 pages, la cour d’appel énumère une longue liste d’assertions fausses et sans preuves lancées publiquement par l’ex-avocat en tant que conseil de Donald Trump, comme celle selon laquelle des milliers de votes provenaient de personnes décédées dans l’État clé de Pennsylvanie.

« Il a attaqué et porté atteinte, sans fondement, à l’intégrité du processus électoral de ce pays », a estimé la Cour d’appel, ajoutant que Rudy Giuliani a « non seulement violé délibérément certains des principes les plus fondamentaux de la profession d’avocat, mais il a également contribué activement au conflit national qui a suivi l’élection présidentielle de 2020, ce dont il ne se repent pas du tout ».

La dégringolade de Rudy Giuliani est aussi forte que son image avait brillé 20 ans plus tôt, quand, maire de New York, il avait incarné la résilience après les attentats du 11 septembre 2001 qui avaient mis la ville à genoux et fait quelque 3000 morts.

Certains avaient alors prédit un destin national à cet ancien procureur à poigne, qui avait porté de rudes coups à la mafia new-yorkaise, mais Rudy Giuliani avait échoué lors de la primaire républicaine pour l’investiture présidentielle en 2008.