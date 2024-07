Rudy Giuliani se fait radier du barreau de New York

(New York) Rudy Giuliani, avocat et proche de Donald Trump, a été radié mardi du barreau de New York par une cour d’appel pour ses mensonges répétés sur une prétendue fraude lors de l’élection présidentielle de 2020, un épisode de plus dans la chute de l’ancien « maire de l’Amérique », loué pour sa gestion du 11-Septembre 2001.