(Washington) L’administration du président Joe Biden a annoncé mardi proposer une nouvelle réglementation visant à protéger certains travailleurs exposés à de fortes températures, alors que les vagues de chaleur se multiplient en raison du changement climatique.

Agence France-Presse

Cette réglementation serait la première sur le sujet dans le pays au niveau fédéral.

« Dans tout le pays, des travailleurs sont victimes d’insolations ou même meurent en faisant simplement leur travail », a déclaré Joe Biden mardi. « Cette nouvelle réglementation réduira considérablement les blessures, les maladies et les décès dus à la chaleur pour plus de 36 millions de travailleurs. »

La règle, si elle est adoptée en l’état après une période de débat public, concernerait les livreurs, les employés du secteur du bâtiment ou de la cueillette, ou encore ceux dans les restaurants, notamment en cuisine.

Plus précisément, tous les employeurs dont la main-d’œuvre exerce une activité physique et est exposée à une température ressentie de plus de 26 seraient concernés par cette réglementation.

Ils devront être formés et développer des plans d’action, avec notamment une personne chargée de coordonner les mesures de sécurité face à la chaleur.

Lorsque la température ressentie atteindra effectivement les 26, les employés devront notamment avoir accès à de l’eau et des zones fraîches (à l’ombre, climatisées…).

Des mesures devront également être mises en place en faveur de l’« acclimatation » des nouveaux employés, avec par exemple davantage de pauses ou une charge de travail plus réduite. « Trois travailleurs sur quatre qui meurent au travail à cause de la chaleur meurent au cours de la première semaine de travail », a souligné un haut responsable gouvernemental.

Si la température ressentie atteint plus de 32, alors des pauses de 15 minutes toutes les deux heures seront obligatoires et les symptômes des employés devront être surveillés.

Certains travailleurs, comme les secouristes pour des services d’urgence, ne seront pas soumis à ces règles.

Cette action gouvernementale a été saluée par plusieurs associations environnementales.

Il s’agit d’un « premier pas vers une protection généralisée des employés américains contre le danger de la chaleur, qui devrait devenir plus fréquent et plus intense en raison du changement climatique », s’est félicitée Kristina Dahl, de l’Union des scientifiques préoccupés (UCS).

« Aux États-Unis, les travailleurs en extérieur ont jusqu’à 35 fois plus de risque de mourir d’une exposition à la chaleur que le reste de la population », a-t-elle rappelé.

L’annonce, faite au début de l’été, fait partie d’une série d’actions mises en avant mardi par le gouvernement de Joe Biden concernant le problème de la chaleur.

Mais la nouvelle réglementation pourrait être menacée par une nouvelle administration, si Joe Biden ne remporte pas l’élection présidentielle de novembre.