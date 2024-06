(Scottsdale) Plus de 200 pompiers luttaient samedi contre un incendie de forêt au nord-est de Phoenix, en Arizona, qui menaçait des maisons et qui a forcé des dizaines d’habitants à évacuer.

Associated Press

Aucune structure n’a été endommagée alors que l’incendie de forêt a parcouru près de 15 kilomètres carrés à l’orée du lotissement de Boulder Heights, a déclaré Matthew Wilcox, porte-parole d’une équipe d’intervention multiagences contre les incendies de forêt.

Samedi, 275 personnes combattaient l’incendie alors que les températures dépassaient 38 degrés Celsius avant midi, avec des rafales attendues dans l’après-midi.

« Nous avons toujours une humidité anormalement élevée et un temps chaud, a affirmé M. Wilcox. Nous n’avons pas de vent pour le moment, mais des rafales étaient prévues. »

Des avions-citernes et des hélicoptères ont contribué à éteindre les flammes venant du ciel au-dessus de l’incendie de Boulder View. Une enquête est chargée de faire la lumière sur les causes de l’incendie. Il a commencé à environ huit kilomètres à l’est de Carefree, juste à l’extérieur du nord de Scottsdale, à la lisière de la forêt nationale de Tonto.

La Croix-Rouge a installé un centre d’évacuation dans une école secondaire de Scottsdale, et des abris pour chevaux et d’autres grands animaux ont été installés à plusieurs endroits, y compris sur le terrain de rodéo de Cave Creek, à proximité.

Dans le centre de la Californie, la hausse des températures et la faible humidité relative ce week-end pourraient entraîner une aggravation des conditions d’incendie de forêt pour le Fresno June Lightning Complex. Le complexe – composé de trois grands incendies dans l’est du comté de Fresno ainsi que de plusieurs incendies plus petits – s’étendait sur près de 44 kilomètres carrés et était contenu à 42 % samedi matin. Une structure a été confirmée comme étant détruite et les ordres d’évacuation sont restés en vigueur.

Au nord, l’incendie d’Apache dans le comté de Butte a détruit 14 structures et endommagé deux autres depuis lundi. L’incendie s’étendait sur 2,8 kilomètres carrés et était contenu à 95 % samedi matin.

Les équipes progressaient bien samedi sur l’incendie de Darlene 3 dans le centre de l’Oregon. Il s’étendait sur 15 kilomètres carrés et était contrôlé à 50 % samedi matin.

La météo a favorisé les efforts de lutte contre les incendies. Des vents faibles, des températures plus fraîches et une humidité élevée la nuit ont contribué à la progression des pompiers. Cela a également permis au bureau du shérif du comté de Deschutes, en Oregon, d’abaisser le niveau d’évacuation pour Newberry Estates du niveau 3 au niveau 2. Tous les autres avis d’évacuation ont été levés pour la zone à l’ouest de l’autoroute 97.