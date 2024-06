PHOTO KC MCGINNIS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Des Moines) Des centaines de maisons endommagées ou détruites par les inondations dans le nord du Midwest des États-Unis figurent parmi les premières victimes des conditions météorologiques extrêmes qui frappent la région, alors que les eaux de crue se déplacent vers le sud.

Hannah Fingerhut And Dave Collins Associated Press

De fortes tempêtes se sont également abattues sur certaines parties du nord-est mercredi et jeudi, privant dans un premier temps d’électricité quelque 250 000 personnes dans la région.

Dans le Connecticut, un homme a été tué par la chute d’un arbre pendant la nuit, selon les autorités. Les équipes ont utilisé une tronçonneuse pour dégager l’homme, qui a été déclaré mort.

Dans l’ouest de la Pennsylvanie, les tempêtes ont probablement engendré au moins trois tornades, selon le Service national de météorologie. Les tornades présumées ont touché des parties des comtés d’Allegheny et de Westmoreland, et des équipes se sont rendues sur place jeudi pour constater les dégâts. Les tempêtes ont également apporté de fortes pluies et des rafales pouvant atteindre 115 kilomètres/heure dans la région, faisant tomber des lignes électriques et des arbres et endommageant certaines maisons et autres structures. Aucun blessé n’est à déplorer.

Une partie du Nebraska, de l’Iowa, du Dakota du Sud et du Minnesota est assiégée par des inondations dues à des pluies torrentielles depuis la semaine dernière, tout en souffrant d’une vague de chaleur étouffante. Il est tombé jusqu’à 46 centimètres de pluie dans certaines régions, poussant certains cours d’eau à des niveaux record. Des centaines de personnes ont été secourues et au moins deux personnes sont mortes après avoir roulé dans des zones inondées.

PHOTO KC MCGINNIS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Une maison inondée à Sioux City, dans l’Iowa, le lundi 24 juin 2024.

Dans l’Iowa, d’autres villes se sont préparées à faire face aux inondations, mais certaines d’entre elles ont été épargnées. L’embranchement ouest de la rivière Des Moines a atteint son point culminant mercredi soir, à environ 5 mètres, où elle s’attardera encore un peu avant que les eaux ne commencent à se retirer. Le responsable des situations d’urgence du comté de Humboldt, Kyle Bissell, a poussé un soupir de soulagement jeudi matin en apprenant cette nouvelle, notant que si la rivière en crue avait fait des dégâts dans plusieurs dizaines de maisons, la menace d’autres dommages s’était éloignée.

« Ils ont eu beaucoup de temps pour se préparer et ils ont fait du bon travail », a-t-il déclaré à propos des maisons et des entreprises de Humboldt.

Selon M. Bissell, entre 50 et 75 maisons ont signalé des dégâts mineurs, l’eau s’étant infiltrée dans les sous-sols, ce qui est inférieur aux 200 maisons prévues. Seules quelques cabanes d’été inoccupées semblent avoir subi des dégâts importants.

Une digue sur la rivière Little Sioux, dans le comté de Monona (Iowa), a été endommagée par les inondations, mais le coordinateur des urgences du comté, Patrick Prorok, a déclaré mercredi que les inondations étaient contenues par un autre segment du système de digues. Cette digue est la seule digue fédérale à avoir cédé dans la région, selon le district d’Omaha du Corps des ingénieurs de l’armée américaine.

Dans les jours à venir, le Nebraska et le nord-ouest du Missouri devraient commencer à voir les effets des inondations en aval. De nombreux ruisseaux et rivières pourraient ne pas atteindre leur crête avant la fin de la semaine. Le fleuve Missouri atteindra sa crête à Omaha jeudi, a déclaré Kevin Low, hydrologue au Service météorologique national.

Certaines des images les plus saisissantes ont été celles des eaux de crue déferlant autour du barrage du Minnesota.

Les autorités du comté de Blue Earth ont déclaré mercredi que la rivière s’était enfoncée plus largement et plus profondément dans la berge et qu’elles s’inquiétaient de l’intégrité d’un pont situé à proximité et enjambant la rivière. Une fois que les inondations se seront calmées, le comté devra décider s’il convient de réparer le barrage ou de l’enlever, les deux options coûtant des millions de dollars.

Les informations préliminaires fournies par le Service national de météorologie montrent que les récentes inondations ont entraîné des niveaux record dans plus d’une douzaine de localités du Dakota du Sud et de l’Iowa, dépassant les crêtes précédentes d’environ un mètre en moyenne.

Ces inondations ont dévasté des quartiers dans certaines communautés riveraines du Dakota du Sud, de l’Iowa et du Nebraska, notamment à North Sioux City, dans le Dakota du Sud, où des rues se sont effondrées, des poteaux électriques et des arbres ont été arrachés, et plusieurs maisons ont été emportées hors de leurs fondations.

De nombreuses routes ont été fermées en raison des inondations, notamment les autoroutes 29 et 680 dans l’Iowa, près de la frontière avec le Nebraska.