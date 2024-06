PHOTO MATTHEW BUSCH, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Huntsville) Un Texan qui a admis avoir kidnappé, agressé sexuellement et abattu une femme de 18 ans en 2001 a été exécuté mercredi soir.

Juan A. Lozano et Michael Graczyk Associated Press

Ramiro Gonzales, 41 ans, a été déclaré mort à 18 h 50 à la suite d’une injection de produits chimiques au pénitencier d’État de Huntsville pour le meurtre de Bridget Townsend commis en janvier 2001, ont indiqué les autorités.

M. Gonzales a kidnappé Mme Townsend dans une maison rurale du comté de Bandera, au nord-ouest de San Antonio. Il l’a ensuite emmenée au ranch familial dans le comté voisin de Medina, où il l’a agressée sexuellement avant de la tuer.

Son corps n’a été retrouvé qu’en octobre 2002, lorsque M. Gonzales a conduit les autorités vers sa dépouille dans le sud-ouest du Texas après avoir été condamné à deux peines d’emprisonnement à perpétuité pour l’enlèvement et le viol d’une autre femme.

PHOTO FOURNIE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE DU TEXAS, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Ramiro Gonzales, 41 ans

La Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande de la défense d’intervenir environ une heure et demie avant le début prévu de l’exécution. Elle a rejeté les arguments des avocats de M. Gonzales selon lesquels il avait assumé la responsabilité de ses actes et selon lesquels un témoin expert de l’accusation affirme désormais qu’il avait eu tort de témoigner que l’homme constituerait un danger futur pour la société, une conclusion juridique nécessaire pour prononcer une condamnation à mort.

« Il s’est sérieusement consacré au perfectionnement personnel, à la contemplation et à la prière, et est devenu un adulte mûr, paisible, gentil, aimant et profondément religieux. Il reconnaît sa responsabilité pour ses crimes et a cherché à les expier et à chercher la rédemption à travers ses actes », avaient écrit lundi les avocats de M. Gonzales dans leur demande infructueuse de sursis à l’exécution auprès de la Cour suprême.

Plus tôt ce mois-ci, un groupe de 11 dirigeants évangéliques du Texas et de tout le pays a demandé à la commission des libérations conditionnelles et au gouverneur Greg Abbott d’interrompre l’exécution et d’accorder la grâce puisque M. Gonzalez aidait d’autres condamnés à mort grâce à un programme confessionnel.

Dans une vidéo soumise dans le cadre de sa demande au Conseil des grâces et des libérations conditionnelles du Texas, M. Gonzales a reconnu sa responsabilité.

« Je veux juste que la mère de Bridget Townsend sache à quel point je suis vraiment désolé. J’ai pris tout ce qui avait de la valeur pour elle », a déclaré M. Gonzales, qui avait alors 18 ans. « Chaque jour, c’est une tâche continue de faire tout ce que je peux pour ressentir cette responsabilité pour la vie que j’ai prise. »

Le frère de la victime n’a pas été convaincu. Dans diverses pétitions et publications sur Change.org, David Townsend a critiqué les efforts visant à présenter M. Gonzales comme autre chose qu’un meurtrier reconnu coupable qui a commis des « actes impardonnables ».

« Notre famille ne cherche pas à se venger, mais à tourner la page et à trouver une certaine paix après des années de chagrin – une quête qui est entravée, mais pas facilitée, par des décisions qui permettent à l’auteur de notre douleur de rester sous les yeux du public », a-t-il écrit.

Lundi, la commission des libérations conditionnelles a voté à 7 contre 0 contre la commutation de la peine de mort de M. Gonzales en une peine moindre. Les députés ont également refusé de lui accorder un sursis de six mois.

Les procureurs ont décrit M. Gonzales comme un prédateur sexuel qui a déclaré à la police qu’il avait ignoré les appels de Mme Townsend à lui épargner la vie. Ils ont fait valoir que les jurés avaient pris la bonne décision concernant la condamnation à mort parce que l’intéressé avait de longs antécédents criminels et ne manifestait aucun remords.

L’exécution de Ramiro Gonzales était la deuxième cette année au Texas et la huitième aux États-Unis.

Jeudi, l’Oklahoma devrait exécuter Richard Rojem pour l’enlèvement, le viol et le meurtre d’une fillette de 7 ans en 1984.