PHOTO KC MCGINNIS, THE NEW YORK TIMES

(Des Moines) Les eaux de crue ont franchi les digues dans l’ouest de l’Iowa, mardi, créant des conditions dangereuses qui ont provoqué des évacuations alors que le Midwest inondé faisait face à une autre série de violentes tempêtes prévues plus tard dans la journée.

Hannah Fingerhut, Dave Collins et Margery A. Beck Associated Press

Le bureau du shérif du comté de Monona, au sud de Sioux City, près de la frontière avec le Nebraska, a annoncé que la rivière Little Sioux avait rompu les digues dans plusieurs secteurs. Des ordres d’évacuation ont été lancés et des routes fermées dans deux petites villes, ont indiqué les responsables de la gestion des urgences. On ne signalait aucun blessé dans l’immédiat.

Les responsables des transports de l’État de l’Iowa ont déclaré qu’ils prévoyaient de fermer mardi des sections des routes I-29 et I-680 au nord de Council Bluffs en raison de la montée des eaux de crue.

Les inondations ont endommagé des routes et des ponts, fermé ou détruit des entreprises, obligé des hôpitaux et des maisons de retraite à évacuer et laissé des villes sans électricité ni eau potable, ont fait savoir les gouverneurs de l’Iowa et du Dakota du Sud. Les autorités ont signalé des centaines de sauvetages aquatiques.

De violentes tempêtes étaient prévues mardi en après-midi et en soirée, avec de la grosse grêle, des vents destructeurs et même une ou deux brèves tornades dans certaines parties de l’ouest de l’Iowa et de l’est du Nebraska, selon l’Agence nationale de météorologie. Des averses et des tempêtes étaient également possibles dans certaines parties du Dakota du Sud et du Minnesota, a indiqué l’agence.

PHOTO TIM HYNDS, ASSOCIATED PRESS Des pompiers de Sioux City, en Iowa, portent assistance à un homme.

Le service météorologique a également prédit près d’une trentaine de points d’inondations majeures dans le sud du Minnesota, l’est du Dakota du Sud et le nord de l’Iowa, ainsi que près d’une quarantaine de points d’inondations modérées. Les avertissements d’inondation devraient se poursuivre toute la semaine.

Le président Joe Biden a accepté lundi de décréter une catastrophe majeure pour les comtés touchés de l’Iowa, une décision qui ouvre la voie à l’octroi d’une aide fédérale.

Tard lundi, à Correctionville, en Iowa, le niveau de la rivière Little Sioux a atteint près de 9,5 mètres, environ 3,7 mètres au-dessus du niveau de crue, selon l’agence nationale de météorologie.

Les inondations dans la région, qui ont touché des zones allant d’Omaha, au Nebraska, à Saint Paul, au Minnesota, se sont également produites au cours d’une vaste et persistante vague de chaleur dans le Midwest. Un temps chaud et humide dangereux était à nouveau attendu mardi dans la région d’Omaha.

Les tempêtes de la semaine dernière aux États-Unis ont provoqué de fortes pluies, avec jusqu’à 46 centimètres de précipitations au sud de Sioux Falls, ont indiqué les services météorologiques.

Les endroits qui n’ont pas reçu autant de pluie ont dû faire face à l’excès d’eau arrivant de l’amont. De nombreux cours d’eau, en particulier en cas de précipitations supplémentaires, pourraient ne pas atteindre leur maximum avant la fin de la semaine, alors que les eaux de crue s’écoulent lentement vers un réseau de rivières vers le Missouri et le Mississippi. Le Missouri atteindra son maximum à Omaha jeudi, a déclaré Kevin Low, hydrologue du service météorologique.

Les fortes pluies ont causé la mort d’au moins deux personnes. Samedi, un homme de l’Illinois est décédé alors qu’il tentait de contourner une barricade à Spencer, dans l’Iowa. La rivière Little Sioux a emporté son camion, a indiqué le bureau du shérif du comté de Clay. Les autorités ont récupéré son corps lundi.

Une autre personne est décédée dans le Dakota du Sud, a annoncé la gouverneure Kristi Noem, sans fournir plus de détails.