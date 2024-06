(Washington) Les autorités judiciaires américaines ont rendu publique jeudi l’inculpation de deux dirigeants présumés d’un cartel de narcotrafiquants mexicain, La Nueva Familia Michoacana, pour avoir fait entrer d’importantes quantités d’héroïne aux États-Unis.

Agence France-Presse

Auparavant, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, avait annoncé des sanctions économiques à l’encontre de huit personnes liées à ce cartel, accusé de trafic de fentanyl, cocaïne et méthamphétamines, mais aussi de faire passer clandestinement des migrants vers les États-Unis.

Rodolfo Maldonado-Bustos, 59 ans, et Euclides Camacho-Goicochea, 51 ans, tous deux présumés résider au Mexique, sont visés par des inculpations émises en août 2017 mais seulement rendues publiques récemment, précise dans un communiqué le département américain de la Justice.

« Non seulement nous faisons rendre des comptes aux dirigeants des cartels pour leurs crimes, mais nous travaillons aussi avec nos partenaires du Trésor pour frapper les opérations criminelles du cartel là où cela leur fait le plus mal, leurs profits », a commenté le procureur général Merrick Garland, cité dans le texte.

L’enquête, lancée en septembre 2016, a permis d’établir que Rodolfo Maldonado-Bustos supervisait la récolte d’opium et sa transformation en héroïne, qu’il fournissait à Euclides Camacho-Goicochea et d’autres complices au Mexique pour qu’ils l’acheminent vers des villes américaines, dont Atlanta (sud-est) et Houston (sud), indiquent les autorités judiciaires.

Ce dernier se chargeait de rapatrier les bénéfices du trafic des États-Unis au Mexique, selon la même source.

« Les dirigeants que nous visons ont commis des actes odieux, qu’il s’agisse du contrôle des routes de la drogue, du trafic d’armes, du blanchiment d’argent ou de meurtres », a déclaré Mme Yellen, lors d’un déplacement à Atlanta.

« Nos sanctions couperont les chefs de cartel de leur argent mal acquis et rendront plus difficile pour eux d’introduire le fentanyl mortel dans nos rues », a-t-elle ajouté.

Les mesures prises par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor visent à asphyxier financièrement ce réseau connu pour envoyer des drogues illicites du Mexique vers Dallas et Houston, au Texas, ainsi que vers d’autres villes comme Chicago et Atlanta, selon Mme Yellen.

Les sanctions visent les dirigeants de l’organisation, ainsi que les principaux lieutenants qui, selon le Trésor, se sont engagés de manière significative dans le commerce illicite de la drogue et l’ont encouragé.

« Depuis 2000, plus d’un million de personnes aux États-Unis sont mortes d’overdoses de drogue », a précisé la département de l’Économie et des Finances du président Joe Biden, soulignant que « le fentanyl et d’autres opioïdes de synthèse représentent la grande majorité » de ces décès.

La Nueva Familia Michoacana est également connue pour trafic d’êtres humains, mettant par exemple en scène, dans des photos et vidéos, des migrants, faussement menacés d’être assassinés, afin de pouvoir ensuite demander l’asile aux États-Unis. « En échange de ce service, les individus versent de l’argent à La Nueva Familia Michoacana », indique le Trésor.

Le cartel « est également connu pour forcer des personnes à entrer illégalement aux États-Unis avec de la drogue », afin qu’elle y soit ensuite vendue. Si ces individus refusent, « ils sont informés qu’eux-mêmes et leurs familles seront tués », détaille le Trésor.

Outre ces mesures, le département du Trésor a également publié un avis visant à aider les institutions financières américaines à détecter les signes de la chaîne d’approvisionnement illicite en fentanyl.