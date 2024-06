Midwest et nord-est américain La chaleur touche des millions de personnes

(Toledo) Une vague de chaleur et d’humidité dans le Midwest et le nord-est des États-Unis, quelques jours avant le début officiel de l’été, a mis un frein aux activités de plein air, qu’il s’agisse de festivals ou de camps sportifs, et les autorités ont exhorté la population à prendre des précautions.