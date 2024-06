Selon le Service national de météorologie, les températures dangereuses devraient culminer dans l’est des Grands Lacs et en Nouvelle-Angleterre mercredi et jeudi

(Toledo) Une vague de chaleur et d’humidité dans le Midwest et le nord-est des États-Unis, quelques jours avant le début officiel de l’été, a mis un frein aux activités de plein air, qu’il s’agisse de festivals ou de camps sportifs, et les autorités ont exhorté la population à prendre des précautions.

John Seewer et Patrick Orsagos Associated Press

Les villes qui ont ouvert des centres de rafraîchissement cette semaine ont fait savoir que la fête du 19 juin entraînera la fermeture de certaines bibliothèques publiques, de centres pour personnes âgées et de piscines où les habitants pourraient lutter contre la chaleur.

Selon le Service national de météorologie, les températures dangereuses devraient culminer dans l’est des Grands Lacs et en Nouvelle-Angleterre mercredi et jeudi, et dans la vallée de l’Ohio et le centre du littoral atlantique vendredi et samedi. L’indice de chaleur devrait atteindre 37,7 °C à 40,5 °C dans de nombreux endroits.

À Toledo, dans l’Ohio, la ville a annulé une activité hebdomadaire de remise en forme et une banlieue voisine a annulé une foire de rue alors que les températures frisaient les 35 °C. Une banque alimentaire du nord de l’État de New York a annulé ses livraisons de mercredi par crainte pour son personnel et ses bénévoles.

Les écoles de l’État de New York ont annulé les sorties scolaires au zoo Rosamond Gifford de Syracuse, où les employés ont mis en marche des brumisateurs d’eau pour les visiteurs et les animaux. Les éléphants et d’autres animaux recevaient des morceaux de glace dans leurs piscines, a déclaré Ted Fox, directeur exécutif du zoo.

« Même les tigres adorent lécher la glace et poser leur tête dessus lorsqu’il fait si chaud », a déclaré M. Fox.

Selon une étude récente, le changement climatique fait que les vagues de chaleur se déplacent plus lentement et touchent plus de personnes pendant plus longtemps. L’année dernière, les États-Unis ont connu le plus grand nombre de vagues de chaleur ― un temps anormalement chaud qui dure plus de deux jours ― depuis 1936.

Lundi, Chicago a battu un record de température de 1957 avec un maximum de 36,1 °C. Mercredi sera une autre journée chaude, mais un front froid soulagera les régions proches du lac Michigan jeudi et vendredi, selon le service météorologique national de Chicago.

Ce répit n’arrivera pas à temps pour la fermeture de tous les centres de rafraîchissement de Chicago, à l’exception d’un seul, à l’occasion de la fête du 19 juin.

« Il est extrêmement alarmant que nous réduisions le nombre de nos centres de rafraîchissement en pleine vague de chaleur », a dénoncé Lindsey LaPointe, représentante de l’État, au Chicago Sun-Times. Mme LaPointe représente le quartier nord-ouest de Chicago et défend les intérêts des personnes qui n’ont pas d’abri permanent et d’autres populations vulnérables.

Les autorités ont exhorté la population à limiter les activités de plein air dans la mesure du possible et à prendre des nouvelles des membres de leur famille et de leurs voisins qui pourraient être vulnérables à la chaleur.

À New York, la gouverneure Kathy Hochul a activé la Garde nationale pour faire face à toute situation d’urgence liée à la chaleur qui pourrait survenir au cours des prochains jours. Elle a également annoncé que les droits d’entrée et de stationnement dans les parcs, piscines et plages de l’État seraient supprimés mercredi et jeudi.

« Il s’agit d’une période de risque important, et nous faisons de notre mieux pour nous assurer que toutes les vies sont protégées », a déclaré Mme Hochul mardi.

En Californie, des incendies de forêt ont éclaté à l’est de San Francisco, dans la région historique de Gold Country, et dans les montagnes du nord du comté de Los Angeles, après un début de saison des incendies plutôt calme. Dans le sud du Nouveau-Mexique, des incendies ont endommagé 500 bâtiments mardi dans un village de montagne de 7000 habitants qui avait été évacué peu de temps auparavant.

Pendant ce temps, une nouvelle vague d’humidité tropicale faisait peser une menace croissante de fortes pluies et d’inondations soudaines sur le centre de la côte du Golfe du Mexique. La saison des ouragans de cette année devrait être l’une des plus actives de mémoire récente.