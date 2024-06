Plus de 70 millions d’Américains menacés par la chaleur extrême

(Phénix) Plus de 70 millions de personnes aux États-Unis étaient en alerte de chaleur extrême lundi, alors qu’une vague de chaleur se déplaçait vers l’est. Le centre du littoral atlantique et la Nouvelle-Angleterre risquent de connaître des températures maximales de l’ordre de 35 degrés Celsius au cours de la semaine. L’humidité excessive rendra la situation encore plus oppressante.