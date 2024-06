PHOTO RACHEL WOOLF, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Denver) Anderson Lee Aldrich, qui a tué cinq personnes et en a blessées 19 autres dans une boîte de nuit LGBTQ+ à Colorado Springs en 2022, plaidera coupable aux accusations fédérales de crimes haineux ainsi qu’aux accusations liées aux armes à feu, mardi, à la suite du dépôt de nouvelles preuves d’insultes anti-gaies et d’achats d’armes avant la tuerie.

Colleen Slevin Associated Press

Aldrich, aujourd’hui âgé de 24 ans, purge déjà une peine de prison à vie après avoir plaidé coupable aux accusations portées par l’État l’année dernière. Il n’a également pas contesté les crimes haineux dans cette affaire.

Les procureurs fédéraux se sont attelés à prouver que l’attaque au Club Q – un sanctuaire pour les personnes LGBTQ+ dans la ville à majorité conservatrice – était préméditée et alimentée par des préjugés.

L’accord de détermination de la peine entre la poursuite et la défense permettrait à Aldrich d’éviter la peine de mort s’il décidait de plaider coupable à 50 crimes de haine ainsi qu’à des accusations d’armes à feu, et d’obtenir à la place plusieurs peines à perpétuité en plus d’une peine de 190 ans. La juge de district américaine Charlotte Sweeney, première juge fédérale ouvertement gaie du Colorado, décidera si elle l’accepte.

PHOTO EL PASO COUNTY COURT, ARCHIVES REUTERS Aldrich avait plaidé coupable aux accusations portées par l’État l’année dernière.

Moins d’un mois avant la fusillade, Aldrich a coordonné une campagne de courriels indésirables contre un ancien superviseur de travail homosexuel, selon de récents documents déposés par les procureurs. Ils accusent également Aldrich d’avoir diffusé le manifeste de quelqu’un d’autre, qui contenait des déclarations racistes et antisémites et affirmait à tort qu’être transgenre était une maladie mentale.

Aldrich a dépensé plus de 9000 $ US en achats d’armes auprès d’au moins 56 vendeurs entre septembre 2020 et l’attaque du 19 novembre 2022, selon de nouvelles preuves citées par les procureurs.

Les enquêteurs ont découvert qu’une carte dessinée à la main du Club Q avec un point d’entrée et de sortie avait été trouvée à l’intérieur de l’appartement d’Aldrich, preuve qui a également été présentée au tribunal d’État. Il y avait aussi un classeur noir contenant du matériel de formation intitulé « Comment gérer un tireur actif ».

Un tireur non binaire ?

Les avocats de la défense dans le dossier de l’État, qui ont dit que leur client était non binaire, ont fait valoir qu’Aldrich était drogué à la cocaïne et aux médicaments à l’époque.

Dans une série d’appels téléphoniques depuis la prison avec l’Associated Press l’année dernière, Aldrich n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé si l’attaque était motivée par la haine, disant seulement que c’était « complètement hors de propos ». Aldrich n’a révélé aucune motivation à l’AP ou au tribunal d’État et a refusé de parler lors de cette condamnation.

L’idée qu’Aldrich soit non binaire est une affirmation rejetée par certaines des victimes ainsi que par le procureur qui a poursuivi Aldrich devant le tribunal de l’État, qui a qualifié cela d’effort pour éviter les accusations de crime de haine.

Parmi eux, Ashtin Gamblin, qui travaillait devant la porte d’entrée cette nuit-là et qui continue de suivre une thérapie physique après avoir reçu neuf balles. Un véritable membre de la communauté LGBTQ+ serait au courant de la discrimination et des problèmes de santé mentale auxquels ils sont confrontés et n’attaquerait pas ses membres dans un tel sanctuaire, a-t-elle déclaré.

Pour venir dans un endroit sûr et faire ça, vous ne faites pas partie de la communauté. Vous voulez simplement que la communauté disparaisse. Ashtin Gamblin

Elle fait partie des survivants qui devraient s’exprimer lors de l’audience sur la façon dont l’attaque affecte encore leur vie.

Un tireur avec des antécédents

Aldrich s’est rendu dans la boîte de nuit au moins huit fois avant l’attaque, y compris une heure et demie avant la fusillade, selon les procureurs. Juste avant minuit, Aldrich est revenu vêtu d’un gilet tactique avec des plaques balistiques et armé d’un fusil de type AR-15 et a immédiatement commencé à tirer. Aldrich a tué la première personne dans l’entrée, a tiré sur les barmans et les clients du bar, puis s’est dirigé vers la piste de danse, s’arrêtant pour recharger le chargeur du fusil.

La fusillade a été stoppée par un officier de la marine qui a saisi le canon du fusil du suspect, se brûlant la main, et par un vétéran de l’armée qui a aidé à maîtriser Aldrich jusqu’à l’arrivée de la police, ont indiqué les autorités.

Aldrich avait déjà été arrêté en juin 2021 et accusé d’avoir menacé ses grands-parents et juré de devenir « le prochain tueur de masse » alors qu’il stockait des armes, des gilets pare-balles et du matériel pour fabriquer des bombes. Mais la mère et les grands-parents d’Aldrich ont refusé de coopérer et les procureurs n’ont pas assigné les membres de la famille à comparaître, ce qui aurait pu maintenir l’affaire en vie, de sorte que les accusations ont finalement été rejetées.