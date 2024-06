L’année dernière, les États-Unis ont connu le plus grand nombre de vagues de chaleur ― un temps anormalement chaud qui dure plus de deux jours ― depuis 1936. Les autorités ont conseillé aux habitants de prendre des précautions.

PHOTO JORDAN MACY, THE NEW YORK TIMES

(Phénix) Des alertes à la chaleur extrême touchaient mardi des dizaines de millions de personnes aux États-Unis, alors que des villes comme Chicago ont battu des records au début d’une semaine de temps étouffant.

Associated Press

Les États du Midwest ont commencé à cuire lundi dans ce que le Service national de météorologie a qualifié de vague de chaleur dangereuse et de longue durée qui devrait s’étendre de l’Iowa au Maine jusqu’à vendredi au moins.

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a indiqué mardi qu’elle avait activé la Garde nationale pour faire face à toute situation d’urgence liée à la chaleur qui surviendrait au cours des prochains jours.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS La gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul

« Il s’agit d’une période de risque important, et nous faisons de notre mieux pour nous assurer que toutes les vies sont protégées », a déclaré Mme Hochul lors d’une réunion d’information matinale.

Chicago a battu un record de température en 1957 lundi avec un maximum de 36,1 degrés Celsius. Les conditions chaudes et humides se poursuivront cette semaine, avec des indices de chaleur maximaux proches de 37,7 °C par moments, a indiqué le service météorologique national de Chicago dans un message publié sur la plateforme sociale X.

Une grande partie du Midwest et du Nord-Est ont fait l’objet d’alertes ou de veilles de chaleur. Les autorités ont ouvert des centres de rafraîchissement et exhorté les gens à limiter les activités en plein air si possible et à prendre des nouvelles des membres de leur famille et de leurs voisins qui pourraient être vulnérables à la chaleur.

La chaleur a été particulièrement dangereuse ces dernières années à Phoenix, où 645 personnes sont mortes de causes liées à la chaleur en 2023, ce qui constitue un record. Les températures y ont atteint 44,4 °C samedi. Les météorologues affirment que les deux premières semaines de juin à Phoenix ont été le début de mois le plus chaud jamais enregistré dans cette ville.

Ted Whittock, météorologue au Service national de météorologie de Phoenix, a conseillé de réduire le temps passé à l’extérieur entre 10 et 18 heures, de s’hydrater et de porter des vêtements légers et moins serrés. Plus de cent centres de rafraîchissement étaient ouverts dans la ville et le comté environnants, y compris deux nouveaux centres de nuit.

Dans le sud de la Californie, les pompiers ont renforcé le confinement d’un important incendie de forêt qui brûle dans des zones escarpées et difficiles d’accès des montagnes au nord de Los Angeles. Mais le temps chaud, sec et venteux pourrait remettre en cause leurs efforts mardi. Des incendies de forêt ont également éclaté au Nouveau-Mexique, entraînant l’évacuation d’un village de 7000 personnes.

Le réchauffement des températures s’inscrit dans un contexte d’inquiétude croissante quant aux effets de la chaleur extrême et de la fumée des incendies de forêt. L’organisation à but non lucratif Center for Biological Diversity a adressé lundi une pétition à l’Agence fédérale de gestion des urgences pour lui demander de reconnaître les chaleurs extrêmes et les fumées des incendies de forêt comme des catastrophes majeures.

L’agence n’a pas réagi immédiatement à cette pétition. Un porte-parole de la FEMA pour les États de l’ouest des États-Unis a déclaré que rien ne s’opposait à une déclaration d’urgence en cas de chaleur extrême, mais il a précisé qu’il faudrait qu’il y ait une menace immédiate pour la vie et la sécurité à laquelle les autorités locales ne pourraient pas répondre.

Alors qu’une grande partie des États-Unis est en train de fondre, de la neige de fin de saison est prévue dans le nord des Rocheuses, certaines parties du Montana et du centre nord de l’Idaho faisant l’objet d’un avertissement de tempête hivernale. On prévoit jusqu’à 51 centimètres de neige sur les hauteurs autour du parc national de Glacier.

Pendant ce temps, un nouveau lot d’humidité tropicale apportait une menace croissante de fortes pluies et d’inondations soudaines sur le centre de la côte du Golfe du Mexique.

Cette année, la saison des ouragans devrait être l’une des plus actives de mémoire récente.