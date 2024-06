(Houston) Un juge américain a approuvé vendredi la liquidation des actifs personnels du complotiste Alex Jones afin qu’il rembourse les quelque 1,5 milliard de dollars de compensation qu’il doit aux familles des victimes d’une fusillade dans une école, ont rapporté des médias américains.

Agence France-Presse

Le propriétaire du site Infowars avait affirmé qu’une tuerie, en 2012 à l’école Sandy Hook, dans le Connecticut, n’était qu’une mise en scène. En réalité, 20 enfants et 6 adultes avaient été tués.

Le complotiste s’était déclaré en faillite personnelle en 2022 et avait estimé ses actifs entre un et dix millions de dollars.

Il avait également déposé le bilan de sa compagnie, Free Speech Systems, basée au Texas.

Vendredi, le juge a autorisé M. Jones à transformer sa faillite personnelle en liquidation pure et simple, mais n’a pas encore statué sur la question de savoir si sa société devait également être liquidée, ont rapporté les médias américains.

Cette décision signifie que de nombreux biens personnels de M. Jones – dont un ranch texan d’une valeur d’environ 2,8 millions de dollars – seront vendus pour aider à payer les dettes, mais que certains biens, comme sa maison dans la région d’Austin, au Texas également, sont exemptés de la liquidation.

Sur son site, Alex Jones a prévenu ses soutiens de la situation. Vendredi, un des titres annonçait : « Cela pourrait être LA DERNIÈRE émission d’Infowars ! Ne la manquez PAS ».

Avant d’entrer dans la salle d’audience, Alex Jones avait dénoncé une « instrumentalisation du système judiciaire », ajoutant que son affaire « est une affaire test pour ce qui est maintenant fait au Président Trump, Steve Bannon et d’autres », récemment condamnés.

Avouant que c’est probablement « la fin » d’Infowars, il a cependant déclaré que « c’était le début de (son) combat contre la tyrannie ».

Alex Jones a amassé une fortune en liant son site conspirationniste à la vente de compléments alimentaires et autres marchandises.

Il vendait notamment des compléments alimentaires pour hommes ainsi que des stimulants de testostérone, tout en déclarant que le gouvernement rendait les hommes de plus en plus femmes ou homosexuels grâce à des polluants chimiques.

Il a également accusé le gouvernement de mettre délibérément du fluor dans l’eau potable, alors que son magasin vendait du dentifrice sans fluor.

Un filon lucratif à même de pousser les créateurs de contenus à poursuivre la diffusion de contre-vérités, estiment des experts en désinformation.

Cela illustre le défi de lutter contre ces fausses informations, qui se partagent plus rapidement et génèrent plus d’engagement – et plus de revenus – que des informations vérifiées.

Aux États-Unis, des citoyens ainsi que les groupes prodémocratie utilisent de plus en plus les plaintes pour diffamation afin d’obliger les complotistes à rendre des comptes.

Les familles des victimes de la fusillade de Sandy Hook n’ont pas réagi à l’annonce dans l’immédiat. Elles avaient affirmé avoir été harcelées et menacées pendant plusieurs années par les soutiens d’Alex Jones. Certaines ont même déclaré avoir été menacées de viol ou de mort.