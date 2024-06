(Fort Lauderdale) Une perturbation tropicale a entraîné une situation d’urgence rare en matière de crues soudaines dans une grande partie du sud de la Floride, alors que les habitants se préparent à faire face à de nouvelles pluies abondantes jeudi et vendredi.

Freida Frisaro et Curt Anderson Associated Press

Les pluies diluviennes de mercredi et les inondations qui ont suivi ont bloqué les routes, emporté es véhicules et retardé les Panthers de Floride qui se rendaient à leur match de la Coupe Stanley au Canada contre les Oilers d’Edmonton.

Le système de tempête désorganisé traversait la Floride depuis le golfe du Mexique à peu près au même moment que le début de la saison des ouragans, qui devrait être cette année l’une des plus actives de mémoire récente, alors que l’on craint que le changement climatique n’accroisse l’intensité des tempêtes.

Selon le Centre national des ouragans, la perturbation n’a pas atteint le statut de cyclone et n’a qu’une faible chance de se transformer en système tropical lorsqu’elle émergera dans l’océan Atlantique après avoir traversé la Floride.

Le service météorologique national de Miami a indiqué dans un message publié sur le réseau social X tôt jeudi qu’une bande de fortes précipitations était attendue sur la région pour la troisième journée consécutive.

« Même une petite durée de fortes pluies pourrait entraîner d’autres inondations soudaines », prévient le message.

De nombreuses routes restent inondées et impraticables pour les véhicules. Sur la principale artère, l’autoroute 95, dans le comté de Broward, la circulation en direction du sud a été déviée pour contourner une section inondée et des entrepreneurs étaient en route pour dégager le système de drainage, a indiqué la Florida Highway Patrol dans un courriel. L’autoroute ne sera pas rouverte tant que l’eau n’aura pas été évacuée, a précisé l’agence.

Le service météorologique de Miami a lancé des avertissements de plus en plus alarmistes.

« Des inondations potentiellement mortelles sont en cours, a indiqué le service sur la plateforme sociale X. Veuillez rester à l’écart des routes et rejoindre un terrain plus élevé. »

Les maires de Fort Lauderdale et d’Hollywood ont déclaré l’état d’urgence pour leur ville mercredi après-midi. Plus tard dans la journée, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a également déclaré l’état d’urgence pour cinq comtés : Broward et Miami-Dade, sur la côte atlantique de la Floride, et les comtés de Collier, Lee et Sarasota, sur la côte ouest de l’État.

PHOTO OCTAVIO JONES, REUTERS Le gouverneur de Floride Ron DeSantis

La mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a également décrété l’état d’urgence au niveau local.

Des dizaines de vols ont été retardés ou annulés à l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood. Les Panthers de la Floride de la LNH ont été retardés de plus de trois heures au départ de Fort Lauderdale pour leur vol de près de six heures à destination d’Edmonton pour les matchs 3 et 4 de la finale de la Coupe Stanley.

Plus au nord, le service météorologique national de Melbourne a confirmé qu’une tornade de catégorie EF-1 avait frappé Hobe Sound sur la côte atlantique de la Floride, au nord de West Palm Beach, mercredi matin.

Les vents ont fait tomber plusieurs arbres et ont endommagé un magasin, ont indiqué les pompiers du comté de Martin. Aucun blessé n’a été signalé, mais l’accès à la riche île de Jupiter a été coupé par des débris sur la route.

La Floride a déjà connu une semaine humide et agitée. À Miami, environ 15 centimètres de pluie sont tombés mardi et 17 centimètres à Miami Beach, selon le Service national de météorologie. Hollywood a reçu environ 12 centimètres d’eau.

Bryan McNoldy, associé principal de recherche à la Rosenstiel School de l’Université de Miami, a noté sur X que quelque 23 centimètres étaient tombés sur certaines parties du sud de la Floride entre 7 heures et 18 heures mercredi, en plus de la pluie tombée mardi.

« Nous sommes dans le pétrin », a prévenu M. McNoldy.

D’autres précipitations sont prévues pour le reste de la semaine, ce qui a conduit le bureau du service météorologique de Miami à prolonger la surveillance des crues soudaines jusqu’à jeudi. Certains endroits pourraient recevoir 15 centimètres de pluie supplémentaires.

L’ouest de l’État, dont une grande partie a connu une sécheresse prolongée, a également reçu d’importantes précipitations. Près de 16,5 centimètres de pluie sont tombés mardi à l’aéroport international de Sarasota Bradenton, selon le service météorologique, et des alertes aux crues soudaines étaient également en vigueur dans ces régions.

Les prévisions annoncent une saison des ouragans exceptionnellement chargée.

La National Oceanic and Atmospheric Administration, une agence fédérale américaine, estime qu’il y a 85 % de chances que la saison des ouragans dans l’Atlantique soit supérieure à la moyenne, prévoyant entre 17 et 25 tempêtes nommées dans les mois à venir, dont jusqu’à 13 ouragans et quatre ouragans majeurs. Une saison moyenne compte 14 tempêtes nommées.