(Baltimore) Les autorités prévoient que le trafic maritime commercial via le port de Baltimore reviendra bientôt à des niveaux normaux après la réouverture complète du canal principal cette semaine, pour la première fois depuis l’effondrement du pont Francis Scott Key, fin mars.

Lea Skene et Brian Witte Associated Press

Le contre-amiral de la Garde côtière américaine Shannon Gilreath a annoncé mardi que le port de Baltimore pouvait maintenant accueillir à nouveau les plus gros porte-conteneurs.

Le 26 mars dernier, le cargo Dali s’est écrasé sur un pilier critique du pont Francis Scott Key, ce qui a provoqué l’effondrement du tablier. Six membres d’une équipe de travaux routiers sont morts. Le navire avait perdu de la puissance peu après avoir quitté Baltimore pour le Sri Lanka.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après l’accident, certaines compagnies maritimes avaient redirigé leurs marchandises vers d’autres ports. La catastrophe a interrompu l’essentiel du trafic maritime dans le port très fréquenté de Baltimore, alors que des équipes travaillaient jour et nuit pour éliminer environ 50 000 tonnes d’acier et de béton tombés dans la rivière Patapsco. Les travaux, qui ont coûté environ 100 millions US, ont impliqué des agences du fédéral, de l’État du Maryland et des municipalités.

Le Maryland a utilisé environ 60 millions de fonds fédéraux d’urgence pour ouvrir trois autres canaux plus petits près du canal principal.

Les entreprises qui ont évité le port de Baltimore pendant le nettoyage reviendront probablement maintenant que le canal a retrouvé sa profondeur et sa largeur d’origine, ont indiqué des responsables. Le port traite plus de voitures et de matériel agricole que tout autre port des États-Unis.

Tout ce trafic commercial dérouté « appartient aujourd’hui à Baltimore », a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg.

Les équipes ont pu rouvrir progressivement des parties du canal à fort tirant d’eau, rétablissant ainsi un certain trafic commercial au cours des dernières semaines. Certains bateaux de croisière et grands porte-conteneurs sont déjà passés par là, ont indiqué des responsables.

Mais des milliers de débardeurs, de camionneurs et de propriétaires de petites entreprises ont vu leur emploi touché par l’effondrement et ses répercussions économiques, qui s’étendent bien au-delà de la région de Baltimore. Les représentants de l’État ont contribué à la mise en place de plusieurs programmes de secours pour maintenir les personnes employées et les entreprises à flot immédiatement après.

La reconstruction du pont pourrait coûter près de 2 milliards US, ont indiqué des responsables. Ils espèrent que ce sera terminé d’ici 2028.

Le président Joe Biden s’est engagé à ce que le gouvernement fédéral couvre l’intégralité du coût de la reconstruction du pont, même si les responsables ont déclaré que le financement attendait toujours l’approbation du Congrès.