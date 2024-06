(Reno) La première vague de chaleur de l’année devrait maintenir son emprise sur le sud-ouest des États-Unis pendant encore au moins une journée vendredi, après que des records aient été battus dans toute la région avec des températures dépassant les 43 degrés Celsius de la Californie à l’Arizona.

Scott Sonner Associated Press

Bien que le début officiel de l’été n’ait lieu que dans deux semaines, environ la moitié de l’Arizona et du Nevada était en alerte de chaleur excessive, que le Service météorologique national a prolongée jusqu’à vendredi soir. L’alerte a été étirée jusqu’à samedi à Las Vegas, où il n’a jamais fait aussi chaud en ce début d’année.

Le Service météorologique national de Phoenix, où le nouveau record de 45 °C enregistré jeudi a dépassé l’ancien record de 44 °C établi en 2016, a qualifié les conditions de « dangereusement chaudes ».

Aucun décès ou blessure grave liés à la chaleur n’a été signalé dans l’immédiat.

Mais lors d’un rassemblement de campagne pour le candidat républicain présomptif à la présidence, Donald Trump, à Phoenix, onze personnes ont souffert d’épuisement dû à la chaleur en fin d’après-midi et ont été transportées à l’hôpital, où elles ont été soignées avant de recevoir leur congé, ont indiqué les pompiers.

PHOTO JACOB STOLL, ARCHIVES REUTERS Lors du rassemblement de campagne pour le candidat républicain présomptif à la présidence, onze personnes ont souffert d’épuisement dû à la chaleur en fin d’après-midi.

À Las Vegas, avec un nouveau record de 43,8 °C, le service d’incendie du comté de Clark a indiqué qu’il avait répondu à au moins douze appels pour exposition à la chaleur depuis minuit mercredi. Neuf de ces appels ont nécessité l’hospitalisation d’un patient.

Plusieurs autres régions de l’Arizona, de la Californie et du Nevada ont également battu des records d’un ou deux degrés, notamment le parc national de la Vallée de la mort qui a enregistré une température record de 50 °C, dépassant les 49,4 °C enregistrés en 1996 dans ce désert situé à 59 mètres au-dessous du niveau de la mer, près de la frontière entre la Californie et le Nevada. Les données remontent à 1911.

La chaleur est arrivée des semaines plus tôt que d’habitude, même dans des endroits situés plus au nord, à des altitudes plus élevées – des zones généralement plus fraîches de plusieurs degrés. C’est le cas de Reno, où la température normale de 27 °C à cette époque de l’année a atteint le niveau record de 37 °C jeudi. Les données remontent à 1888.

Le Service météorologique national prévoit un léger refroidissement dans toute la région ce week-end, mais seulement de quelques degrés. Dans le centre et le sud de l’Arizona, cela signifiera encore des températures maximales pouvant atteindre 43 °C.