(Wilmington) Au procès d’Hunter Biden pour avoir contrevenu à la législation américaine sur les armes à feu, la veuve du frère de l’accusé a raconté jeudi le moment où elle a trouvé le revolver dans son camion, décrivant comment elle l’a mis dans une pochette en cuir, l’a fourré dans un sac à provisions et l’a jeté dans une poubelle à l’extérieur d’un marché près de chez elle.

Michael Kunzelman, Randall Chase, Colleen Long et Mike Catalini Associated Press

« J’ai paniqué et je voulais m’en débarrasser », a-t-elle témoigné à propos de la découverte de l’arme et des munitions dans la console du véhicule en octobre 2018. « Je ne voulais pas qu’il se blesse, et je ne voulais pas que mes enfants le trouvent et se fassent du mal. »

L’achat du revolver Colt par Hunter Biden et le fait qu’Hallie Biden s’en soit débarrassée sont au cœur des accusations portées contre le fils du président américain. Les procureurs fédéraux affirment qu’Hunter Biden était en proie à une forte dépendance au crack lorsqu’il a acheté l’arme. Il a été accusé de trois délits : avoir menti à un marchand d’armes agréé par le gouvernement fédéral, fait une fausse déclaration sur la demande en affirmant qu’il n’était pas un consommateur de drogue et détenir illégalement l’arme pendant 11 jours.

Hunter Biden, qui a plaidé non coupable, a déclaré que le département de la Justice cédait à la pression politique des républicains et qu’il était injustement ciblé. Le président Joe Biden, quant à lui, a déclaré dans une entrevue à ABC qu’il accepterait le verdict du jury et excluait une grâce pour son fils.

Hallie Biden, qui a eu une brève relation amoureuse avec Hunter après la mort de son frère, Beau Biden, en 2015, a témoigné qu’à partir du moment où Hunter est revenu au Delaware après un voyage en Californie en 2018 jusqu’à ce qu’elle jette son arme, elle ne l’a pas vu consommer de la drogue. Cette période comprenait le jour où il a acheté l’arme.

Une grande partie de son témoignage s’est concentrée sur le 23 octobre 2018, 11 jours après qu’il a acheté l’arme et lorsqu’elle l’a jetée. Hunter restait avec elle et semblait épuisé. Le procureur lui ayant demandé s’il semblait que Hunter consommait de la drogue à cette époque, elle a répondu : « Il aurait pu. »

Alors que Hunter dormait chez elle, Hallie Biden est allée vérifier sa voiture. Elle a dit qu’elle espérait l’aider à devenir ou à rester sobre, sans alcool ni cocaïne. Elle a déclaré avoir trouvé des restes de crack et d’accessoires liés à la drogue. Elle a également trouvé l’arme achetée par Hunter dans une boîte avec une serrure cassée qui l’empêchait de se fermer complètement. Il y avait aussi des munitions.

Hallie a déclaré qu’elle envisageait de cacher l’arme, mais pensait que ses enfants pourraient la trouver, alors elle a décidé de la jeter.

« Je me rends compte que c’était une idée stupide maintenant, mais j’étais paniquée », a-t-elle déclaré.

Hunter Biden a regardé sans expression depuis la salle d’audience pendant son témoignage. Elle a déclaré aux jurés qu’elle avait trouvé du crack chez elle et qu’elle l’avait vu en utiliser. Elle était avec lui de temps en temps lorsqu’il voyait des vendeurs de drogue.

Après qu’Hallie Biden eut jeté l’arme déchargée dans la poubelle du marché de Janssen, il a remarqué qu’elle manquait et lui a demandé si elle l’avait prise.

« Es-tu folle ? » lui a-t-il écrit. Il lui a dit de retourner au marché pour récupérer l’arme.

Les images de surveillance diffusées devant les jurés la montraient en train de fouiller dans la poubelle à la recherche de l’arme, mais celle-ci n’était pas là. Elle a demandé aux responsables du magasin si quelqu’un avait sorti les poubelles.

Hallie a déclaré que Hunter lui avait dit de déposer un rapport de police parce que l’arme était enregistrée à son nom. Elle a appelé la police alors qu’elle était encore au magasin. Les agents ont localisé l’homme qui avait par inadvertance pris l’arme ainsi que d’autres matières recyclables dans la poubelle et l’ont récupérée. L’affaire a finalement été classée en raison du manque de coopération de Hunter Biden, qui aurait été considéré comme la victime.

Les jurés ont également entendu le commis du magasin d’armes, qui a témoigné de la façon dont il avait guidé Hunter Biden à travers quelques options avant de choisir l’arme à 900 $. L’employé a ensuite regardé le client remplir le relevé de transaction d’armes à feu, un document requis pour l’achat d’une arme à feu, et l’a vu cocher « non » à la question de savoir s’il était « consommait illégalement de la drogue ou était dépendant » de la marijuana, de stimulants, de stupéfiants ou de toute autre substance contrôlée.

Gordon Cleveland, ancien employé de StarQuest Shooters & Survival Supply, a déclaré avoir vu Biden signer le formulaire, qui comprend un avertissement sur les conséquences de la soumission de fausses informations.

Lors de son contre-interrogatoire jeudi, Lowell a souligné que certaines des questions du formulaire sont au présent, comme « êtes-vous un consommateur illégal ou accro à » des drogues. Il a suggéré que Hunter Biden ne croyait pas avoir un problème de drogue actif.

S’il est reconnu coupable, Hunter Biden risque jusqu’à 25 ans de prison, bien que les primodélinquants ne s’approchent pas du maximum, et il n’est pas clair si le juge lui donnait du temps derrière les barreaux.