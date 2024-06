Un dispositif intra-utérin gonflable de six mètres a été installé sur la colline du Capitole par le groupe Americans for Contraception avant le vote du Sénat américain sur une loi garantissant un droit à la contraception.

(Washington) Les sénateurs républicains ont bloqué mercredi une loi garantissant un droit à la contraception, que les démocrates proposaient afin d’attirer l’attention sur les menaces pesant selon eux sur l’avortement et les droits reproductifs à quelques mois de l’élection présidentielle aux États-Unis.

Agence France-Presse

Cette loi aurait garanti aux Américains le droit de se procurer et d’utiliser des préservatifs, des stérilets et d’autres méthodes de contraception, et aux prestataires de santé le droit de les prescrire et de prodiguer des conseils sans interférence des autorités.

Un sondage récent de la Kaiser Family Foundation montre qu’un Américain d’âge adulte sur cinq craint que la contraception soit « un droit menacé qui risque d’être supprimé » après les sévères limitations au droit à l’avortement mises en place dans des États conservateurs depuis deux ans.

« Dans un monde parfait, une loi garantissant un droit à la contraception sans interférence des autorités ne devrait pas être nécessaire, mais étant donné l’érosion des droits reproductifs en Amérique à l’heure actuelle, elle est absolument vitale », a déclaré le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer.

PHOTO AMANDA ANDRADE-RHOADES, THE NEW YORK TIMES Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer

Lors d’un vote préliminaire, le projet de loi n’a pas reçu le soutien d’au moins 60 sénateurs (sur 100), empêchant qu’il soit étudié. Les démocrates ont une très courte majorité au Sénat.

Ces derniers insistent particulièrement sur la question des droits reproductifs depuis que la Cour suprême, dominée par des juges conservateurs depuis la présidence de Donald Trump, a aboli la garantie fédérale du droit à l’avortement en juin 2022.

« Les craintes autour du droit à la contraception sont l’une des nombreuses conséquences scandaleuses » de cette décision de la Cour, a assuré Chuck Schumer.

Le sénateur républicain Tommy Tuberville a, lui, estimé mercredi que « la contraception était disponible partout aux États-Unis et qu’il n’y avait pas de projet pour que ça change », accusant les démocrates de se servir de cette question à des fins électoralistes.

Le président américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué que le blocage des élus républicains était « inacceptable » et a promis de se battre pour améliorer l’accès à « une contraception abordable et de grande qualité ».