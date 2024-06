PHOTO SUSAN WALSH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Les États-Unis ont félicité mercredi le premier ministre indien Narendra Modi pour sa victoire aux élections législatives, disant vouloir œuvrer pour une Asie « libre et ouverte ».

Agence France-Presse

« Félicitations au premier ministre Narendra Modi et à l’Alliance démocratique nationale pour leur victoire, ainsi qu’aux quelque 650 millions d’électeurs qui ont participé à cette élection historique », écrit le président Joe Biden sur le réseau X, évoquant « un avenir commun au potentiel illimité ».

Le président américain a également eu un contact téléphonique avec le premier ministre indien durant lequel ils ont, selon un communiqué de la Maison-Blanche, parlé de leur détermination à « approfondir le partenariat stratégique » entre les deux pays et à « promouvoir leur vision partagée d’une région indo-pacifique libre, ouverte et prospère ».

Une région « libre et ouverte » est une référence à l’expression consacrée aux États-Unis pour désigner une zone Asie-Pacifique qui soit libre d’influences, une manière voilée de critiquer la Chine et ses ambitions économiques, territoriales et stratégiques dans la région.

La discussion entre les deux dirigeants a également porté sur la visite prochaine à New Delhi du conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, d’après le communiqué.

Le parti nationaliste hindou de M. Modi s’est mis d’accord mercredi avec ses alliés pour former une coalition gouvernementale, après des législatives où il n’a pas réussi à obtenir une majorité absolue.

Dans le pays le plus peuplé du monde, quelque 642 millions de personnes ont voté lors de ce scrutin organisé sur six semaines.

Le président Biden a fait des relations avec le géant indien une priorité de sa politique étrangère, invitant par exemple l’année dernière le dirigeant indien pour un dîner d’État, une marque de faveur diplomatique rare.

L’Inde est membre du « Quad » aux côtés des États-Unis, de l’Australie et du Japon. Cette alliance de coopération en matière de défense se positionne en rempart contre les ambitions de plus en plus affirmées de la Chine dans la région Asie-Pacifique.

Ce soutien américain est affiché malgré les critiques croissantes des groupes de défense des droits humains et de certains membres de l’aile gauche du Parti démocrate de M. Biden concernant ce qu’ils considèrent comme une montée de l’autoritarisme du dirigeant indien.

Le gouvernement nationaliste hindou a été accusé de discrimination envers les musulmans, notamment en raison d’une nouvelle loi sur la citoyenneté.

Le président Biden a lui-même qualifié récemment l’Inde de pays « xénophobe » qui refuse les immigrés, aux côtés de la Chine, de la Russie et du Japon, suscitant l’ire de New Delhi.