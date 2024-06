PHOTO ANITA SNOW, ASSOCIATED PRESS

(Phoenix) La première vague de chaleur de la saison fait déjà souffler sur le sud-ouest des États-Unis des températures insupportables, tandis que les pompiers de Phœnix ― la grande ville la plus chaude du pays ― emploient de nouvelles tactiques dans l’espoir de sauver davantage de vies dans un comté qui a connu 645 décès liés à la chaleur l’année dernière.

Depuis cette saison, les pompiers de Phoenix immergent les victimes de coups de chaleur dans de la glace avant de les emmener vers les hôpitaux de la région. Cette technique médicale, connue sous le nom d’immersion dans l’eau froide, est familière aux coureurs de marathon et aux militaires. Elle a également été récemment adoptée par les hôpitaux de Phoenix comme protocole de référence, a déclaré le capitaine des pompiers John Prato.

En début de semaine, le capitaine Prato a fait une démonstration de cette méthode devant le service des urgences du Valleywise Health Medical Center de Phoenix, en plaçant des glaçons dans un sac bleu imperméable autour d’un mannequin médical représentant un patient. Selon lui, cette technique permet d’abaisser considérablement la température corporelle en quelques minutes.

« La semaine dernière encore, nous avons pu ramener un patient en état critique avant qu’il ne franchisse les portes de la salle d’urgence, a indiqué M. Prato. C’est notre objectif : améliorer les chances de survie des patients. »

Dans le cadre du traitement des coups de chaleur, tous les véhicules d’urgence des pompiers de Phoenix sont équipés de glace et de sacs d’immersion de taille humaine. Il s’agit de l’une des mesures adoptées par la ville cette année, alors que les températures et le nombre de victimes ne cessent de grimper. Pour la première fois, Phoenix maintient également deux stations de refroidissement ouvertes toute la nuit cette saison.

Les services d’urgence d’une grande partie de la région qui s’étend du sud-est de la Californie au centre de l’Arizona se préparent à faire face à ce que le service météorologique national a qualifié de temps « facilement le plus chaud » depuis septembre dernier.

Des alertes à la chaleur excessive ont été émises de mercredi matin à vendredi soir pour certaines parties du sud du Nevada et de l’Arizona, avec des températures maximales qui devraient atteindre 43,3 degrés Celsius à Las Vegas et Phoenix. Les températures anormalement élevées devraient s’étendre vers le nord et atteindre certaines régions du nord-ouest du Pacifique d’ici le week-end.

Les autorités du comté de Maricopa ont été stupéfaites en début d’année lorsque les chiffres définitifs ont fait état de 645 décès liés à la chaleur dans le plus grand comté de l’Arizona, dont une majorité à Phoenix. La période la plus brutale a été une vague de chaleur avec 31 jours consécutifs de températures égales ou supérieures à 43,4 degrés Celsius, qui a fait plus de 400 victimes.

« Au cours des trois dernières années, nous avons constaté une forte augmentation des cas de maladies liées à la chaleur, a révélé le docteur Paul Pugsley, le directeur médical du service de médecine d’urgence de Valleywise Health. Environ 40 % d’entre eux ne survivent pas. »

Refroidir les patients bien avant qu’ils n’arrivent aux urgences pourrait changer l’équation.

La technique « n’est pas très répandue dans les hôpitaux non militaires aux États-Unis ni dans le cadre préhospitalier parmi les services de pompiers ou les premiers intervenants », a dit le docteur Pugsley. Selon lui, cela peut s’expliquer en partie par le fait que l’on a longtemps pensé que l’utilisation de cette technique pour tous les cas de coup de chaleur par les premiers intervenants ou même les hôpitaux était peu pratique, voire impossible.

Le docteur Pugsley a indiqué qu’il avait connaissance d’une utilisation limitée de la technique dans certains endroits en Californie, notamment au Stanford Medical Center à Palo Alto et au Community Regional Medical Center à Fresno, ainsi que par le service d’incendie de San Antonio au Texas.

Le centre médical universitaire Banner de Phoenix a adopté le protocole l’été dernier, a dit le docteur Aneesh Narang, le directeur médical adjoint de la médecine d’urgence.

« Cette thérapie d’immersion en eau froide est vraiment la norme de soins pour traiter les patients victimes d’un coup de chaleur », a-t-il déclaré.