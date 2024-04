Les gratte-ciel de New York ont généralement été construits pour résister à des vents et à d’autres impacts bien plus importants que les tremblements de terre généralement observés sur la côte Est américaine.

(New York) Le sol a grondé vendredi sous la ville de New York, qui abrite de célèbres gratte-ciel comme l’Empire State Building et le One World Trade Center. Bien que les bâtiments pouvant atteindre plus de 100 étages puissent sembler particulièrement vulnérables aux tremblements de terre, les experts en ingénierie affirment que les gratte-ciel sont construits avec suffisamment de flexibilité pour résister à des secousses modérées.

Philip Marcelo Associated Press

Le séisme de magnitude 4,8 de vendredi matin s’est produit à environ 72 kilomètres à l’ouest de la ville du New Jersey. Les répliques se sont poursuivies, avec un séisme de magnitude 2,5 samedi matin. Mais aucun dommage majeur n’a été signalé au système de transport en commun de la ville ou à ses 1,1 million de bâtiments.

Les exploitants de l’emblématique Empire State Building de 103 étages ont publié vendredi « JE SUIS CORRECT » sur le compte du bâtiment sur le réseau social X.

Les gratte-ciel de New York ont généralement été construits pour résister à des vents et à d’autres impacts bien plus importants que les tremblements de terre généralement observés sur la côte Est américaine, a déclaré Elisabeth Malch, directrice générale de Thornton Tomasetti, une société d’ingénierie new-yorkaise qui a réalisé des travaux majeurs sur l’Empire State Building, le Chrysler Building et le pont de Brooklyn, parmi d’autres monuments majeurs de la ville.

« Le tremblement de terre pour lequel nous concevons (les bâtiments) a peu de chances de se produire. C’est un évènement qui se produit tous les mille ans, a-t-elle expliqué. Nous ne nous attendons donc pas à ce qu’il se produise plus d’une fois tous les mille ans. »

Les gratte-ciel, de par leur conception, sont moins sensibles à l’action des tremblements de terre que les structures plus courtes, car ils sont conçus pour se balancer très lentement et légèrement pour se protéger contre les vents puissants de la force des ouragans, a déclaré Mme Malch.

Les bâtiments plus hauts sont tout simplement plus flexibles, car ils sont conçus pour résister à la poussée et à l’attraction du vent, ce qui a un effet plus important sur les bâtiments de grande hauteur que la poussée et l’attraction d’un tremblement de terre, a-t-elle expliqué. Ainsi, quelle que soit la date de conception, le vent les teste continuellement. C’est une double vérification qu’ils sont suffisamment solides et suffisamment flexibles pour résister aux tremblements de terre. Elisabeth Malch, directrice générale de Thornton Tomasetti

Même les gratte-ciel les plus anciens sont, par nécessité, fabriqués en béton et en acier à haute résistance pour résister à la charge gravitationnelle exercée sur les structures massives, a ajouté Ahmad Rahimian, vice-président exécutif de la société d’ingénierie WSP Global qui a participé à la construction du One World Trade Center, le plus haut bâtiment de cet hémisphère, et The Shard à Londres, le plus haut bâtiment d’Europe.

« Les immeubles de grande hauteur peuvent être l’un des endroits les plus sûrs en cas de tremblement de terre », a-t-il soutenu.

Les gratte-ciel plus modernes sont également équipés d’amortisseurs situés sur leurs toits qui peuvent équilibrer le balancement et aider à absorber tout choc provoqué par des évènements extrêmes, a indiqué Borys Hayda, directeur général de DeSimone Consulting Engineering, une société new-yorkaise impliquée dans la rénovation de certains des principaux hôtels, théâtres et autres bâtiments emblématiques de Manhattan.

« Même s’il n’y a qu’une faible possibilité de tremblements de terre ici à New York, nous, en tant qu’ingénieurs, devons concevoir pour tous les types de risques », a-t-il déclaré.