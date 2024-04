(Manchester) Une importante tempête printanière devrait laisser tomber plus de 30 centimètres de neige dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre mercredi, tandis que de fortes pluies devraient détremper la côte Est et que les travaux de nettoyage se poursuivent dans plusieurs États ravagés par des tornades et d’autres phénomènes météorologiques violents responsables d’au moins un décès.

Jean-Benoit Legault Associated Press

Le Service national de météorologie des États-Unis a lancé un avertissement de tempête pour plusieurs États de la Nouvelle-Angleterre, où l’on s’attend à des chutes de neige de 30 à 45 centimètres, avec des accumulations locales pouvant atteindre 60 centimètres, y compris dans les hautes altitudes. Certaines parties du New Hampshire et du Maine devraient connaître les plus fortes chutes de neige.

Un mélange de pluie et de neige devait commencer à tomber sur l’ensemble de la région mercredi matin, et de la neige mouillée et lourde était attendue dans la nuit de mercredi à jeudi dans de nombreuses zones. Des coupures de courant de grande ampleur sont possibles.

Les autorités du Maine ont prévenu que la tempête devrait entraîner des conditions de voyage difficiles, des coupures d’électricité et des inondations côtières mineures.

« Les déplacements sont déconseillés pendant cette tempête en raison des conditions de conduite défavorables, a déclaré Pete Rogers, directeur de l’agence de gestion des urgences du Maine, dans un communiqué. Les gens doivent se préparer chez eux à l’éventualité d’une coupure de courant prolongée en se munissant de fournitures d’urgence et de sources d’énergie alternatives, et en chargeant leurs appareils mobiles à l’avance. »

Par ailleurs, des rafales pouvant atteindre 100 kilomètres/heure étaient attendues dans l’est du Massachusetts, le Rhode Island, le Connecticut côtier et certaines parties du Vermont, où des veilles d’inondation sont en vigueur. De fortes pluies et des orages violents devraient également toucher les États du centre du littoral atlantique et le sud de la Floride, avec des vents destructeurs et de la grêle comme principales menaces.

Les prévisionnistes ont indiqué que de la neige lourde et mouillée persisterait dans le Wisconsin et le Michigan supérieur jusqu’à jeudi.

Ces intempéries surviennent un jour après que des milliers de foyers et d’entreprises aient été privés d’électricité à la suite de fortes tempêtes qui ont traversé plusieurs États du pays.

Les tempêtes qui ont frappé le nord-est de l’Oklahoma mardi ont déclenché trois tornades présumées et déversé de fortes pluies qui ont été tenues pour responsables de la mort d’une sans-abri de 46 ans à Tulsa, qui s’était réfugiée dans un tuyau d’évacuation d’eau.

Une nouvelle série de tempêtes est attendue mercredi dans le Kentucky, le Tennessee, l’Ohio et la Virginie-Occidentale, où des dizaines de milliers de personnes demeurent privées d’électricité après le passage de violentes tempêtes au cours des derniers jours.

Quelque 100 000 abonnés étaient privés d’électricité au Wisconsin et en Virginie-Occidentale mercredi midi, selon le site poweroutage.us. Environ 30 000 clients étaient aussi dans le noir dans le Michigan, 20 000 dans l’Ohio, 15 000 dans le Kentucky et dans le Maryland, et 12 000 dans le Rhode Island.

Dans le Kentucky, des équipes étaient à pied d’œuvre mercredi matin pour évaluer les dégâts et nettoyer les dégâts causés par les tempêtes qui se sont abattues sur la région et ont provoqué au moins quatre tornades, selon les autorités.

PHOTO TIMOTHY D. EASLEY, ASSOCIATED PRESS Dans le Kentucky, des équipes étaient à pied d’œuvre mercredi matin pour évaluer les dégâts et nettoyer les dégâts causés par les tempêtes qui se sont abattues sur la région.

Les tornades ont touché les comtés de Nelson, Anderson et Jessamine, ainsi que Prospect, selon le service météorologique. Une équipe d’enquêteurs a confirmé que les dégâts à Prospect étaient dus à une tornade EF-1, a indiqué le service météorologique sur le réseau X.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré que les dégâts de la seconde tempête étaient concentrés dans la région de Prospect, mais qu’aucun blessé majeur n’avait été signalé.

Cinq structures ont également été détruites, trente-sept ont subi des dommages importants et trente-huit des dommages mineurs, a indiqué le chef des pompiers d’Anchorage Middletown, Kevin Groody. Il a ajouté que vingt-deux résidents ont été légèrement blessés mais n’ont pas eu besoin de soins médicaux.

Une personne a été blessée et transportée à l’hôpital après qu’un arbre se soit abattu sur sa maison à Lexington, dans le Kentucky, a déclaré la mairesse Linda Gorton à WLEX-TV. Des maisons ont été endommagées et un arbre a écrasé la voiture d’un étudiant de l’Université du Kentucky.

Les écoles ont été fermées dans huit des 55 comtés de Virginie-Occidentale mercredi. L’état d’urgence déclaré mardi par le gouverneur Jim Justice est resté en vigueur dans plusieurs comtés, ce qui permet d’utiliser les ressources de l’État pour aider les communautés touchées par les intempéries.