Le site poweroutage.us recensait 105 000 pannes en Virginie-Occidentale, 87 000 au Wisconsin, 20 000 dans le Michigan, 19 000 dans l’Ohio et 15 000 dans le Kentucky (photo) en début de journée mercredi.

PHOTO TIMOTHY D. EASLEY, ASSOCIATED PRESS

(Columbus) Des dizaines de milliers de clients demeuraient privés d’électricité dans divers États américains mercredi matin, après le passage la veille de tornades et de tempêtes qui ont fait au moins un mort.

Bruce Shipkowski Associated Press

Les tempêtes qui se sont abattues sur le nord-est de l’Oklahoma mardi ont déclenché trois tornades présumées et déversé de fortes pluies qui ont été tenues pour responsables de la mort d’une sans-abri de 46 ans à Tulsa, qui s’était réfugiée à l’intérieur d’une canalisation d’évacuation.

Le petit ami de la femme a expliqué aux autorités que les deux s’étaient endormis à l’entrée du tuyau de drainage et ont été réveillés par les eaux de crue, a déclaré Andy Little, porte-parole du service des incendies de Tulsa. Il est tombé jusqu’à 3,8 centimètres de pluie à Tulsa en une heure environ, a indiqué Robert Darby, météorologue au Service national de météorologie des États-Unis.

« Ce n’était pas beaucoup. Mais quand elle est tombée, elle a été assez rapide », a dit M. Darby.

En Virginie-Occidentale, une tempête a emporté une partie du toit d’un bâtiment vacant à Charleston, jonchant la rue de briques et fermant la route à la circulation. Des arbres ont été déracinés et gisent sur les routes, les pelouses et, dans certains cas, sur les voitures.

Le gouverneur Jim Justice a déclaré l’état d’urgence pour plusieurs comtés et a demandé à la population de « faire preuve d’une extrême prudence ».

Dans l’Ohio, les pompiers ont sauvé deux personnes qui s’étaient retrouvées piégées sous un pont mardi matin lorsque la rivière a commencé à monter. Les deux personnes dormaient lorsque la rivière Scioto a commencé à monter, les empêchant de regagner la rive, a indiqué le service des pompiers de Columbus. Un bateau des pompiers a été envoyé pour les secourir. Aucun blessé n’est à déplorer.

Au nord-est de Cincinnati, une partie de l’autoroute 75 a été bloquée mardi après-midi lorsqu’une demi-douzaine de poteaux électriques ont été renversés par des vents violents près de Wetherington, a rapporté WLWT-TV.

Dans le Wisconsin, les prévisionnistes ont annoncé que plus de 30 centimètres de neige lourde pourraient tomber dans les parties orientales de l’État, y compris dans la région de Green Bay.

Selon le Service national de météorologie des États-Unis, les chutes de neige pourraient atteindre 10 à 20 centimètres dans le centre du Wisconsin et 20 à 35 centimètres dans l’est de l’État, tandis que des rafales de vent de 48 à 80 kilomètres/heure réduiraient la visibilité et rendraient les déplacements difficiles.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré l’état d’urgence après les violentes tempêtes qui ont balayé son État mardi matin.

« Nous avons reçu des rapports faisant état de dommages substantiels à un certain nombre de structures ― et heureusement, à l’heure actuelle, nous n’avons connaissance d’aucun décès », a déclaré M. Beshear dans un communiqué.

Une nouvelle série d’orages mardi après-midi a donné lieu à de nombreuses alertes à la tornade dans le Kentucky, le Tennessee et l’Ohio.

Une personne a été blessée et transportée à l’hôpital après qu’un arbre se soit abattu sur sa maison à Lexington, dans le Kentucky, a déclaré la maire Linda Gorton à WLEX-TV. Des maisons ont été endommagées et un arbre a écrasé la voiture d’un étudiant de l’université du Kentucky.

À Louisville, mardi soir, le maire Craig Greenberg a fait état de dégâts « importants » dans la ville voisine de Prospect et dans l’ensemble du comté, mais il a précisé qu’aucun blessé n’avait été signalé. Il a indiqué que les équipes de pompiers contrôlaient les personnes rue par rue dans les zones les plus touchées et qu’il avait déclaré l’état d’urgence à l’échelle du comté.

Le service météorologique national a confirmé la présence d’une tornade dans le nord-est du Tennessee mardi. Un salon funéraire et une maison ont été endommagés dans la ville de Sunbright, qui compte environ 500 habitants, a révélé Matthew Brown, directeur du service 911 du comté de Morgan. Des lignes électriques et des arbres sont tombés, et certaines routes ont été fermées.

La compagnie d’électricité de Memphis, dans le Tennessee, a indiqué qu’environ 40 000 foyers et entreprises ont été temporairement privés d’électricité mardi matin après qu’une sous-station électrique ait été frappée par la foudre, ce qui a ensuite affecté deux autres sous-stations.

Des tempêtes ont également balayé l’extrême sud-ouest de l’Indiana mardi matin, renversant des arbres et provoquant des coupures de courant, ce qui a conduit plusieurs districts scolaires locaux à annuler les cours.

Le Service national de météorologie des États-Unis a prévenu que des intempéries allaient toucher la Nouvelle-Angleterre dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des prévisions de 30 à 46 centimètres de neige dans certaines parties du New Hampshire et du Maine, et des quantités moindres dans d’autres régions. Les rafales de vent pourraient atteindre 80 kilomètres/heure par endroits, ce qui pourrait provoquer des coupures de courant.