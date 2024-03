(New York) La collecte de fonds de l’ancien président Donald Trump a pris du mieux le mois dernier, mais son opération politique a encore du mal à rattraper le président Joe Biden et le Parti démocrate en termes de rentrées d’argent.

Michelle L. Price Associated Press

La campagne de M. Trump et son comité d’action politique « Save America », deux comités clés de son opération politique, ont déclaré avoir engrangé 15,9 millions US en février et ont terminé le mois avec plus de 37 millions US en caisse, selon les documents déposés mercredi soir auprès de la Commission électorale fédérale (FEC) des États-Unis.

Ce chiffre est en hausse par rapport à janvier, où les comités n’avaient récolté que 13,8 millions US.

La campagne de Joe Biden, quant à elle, a déclaré que ses opérations politiques avaient permis de collecter 53 millions US le mois dernier et qu’elle avait terminé le mois de février avec 155 millions US en caisse. Ce chiffre inclut la collecte de fonds conjointe de M. Biden et du Comité national démocrate. Le tableau complet ne sera pas disponible avant le mois d’avril, lorsque certains des comités de son opération politique devront déposer leurs rapports.

Le compte principal de sa campagne a recueilli 21 millions US en février, selon le dernier rapport déposé auprès de la FEC, et a terminé le mois avec 71 millions US en caisse.

Les chiffres mensuels communiqués par les deux comités de M. Trump sont essentiels pour ses opérations de collecte de fonds, mais ils ne représentent qu’une partie du tableau complet, d’autres comités devant communiquer leurs derniers chiffres en avril. Le comité « Save America » a payé la majeure partie des frais juridiques de M. Trump dans ses différents procès, 84 % de ses dépenses étant consacrées aux frais juridiques.

Les chiffres de M. Trump pour le mois de février n’incluaient aucune collecte de fonds avec le Comité national républicain (RNC). Au début du mois, quelques jours après que Nikki Haley, sa dernière opposante majeure, eut abandonné les primaires du GOP, l’équipe politique de M. Trump a pris le contrôle du RNC, à court d’argent, et a mis en place une nouvelle équipe de direction.

Cette semaine, la campagne a mis en place des opérations de collecte de fonds conjointes avec le RNC.