La campagne entre Donald Trump et Joe Biden, qui sauf énorme surprise seront les deux candidats à l’élection présidentielle de novembre, est désormais véritablement lancée, et l’économie y occupe évidemment une place importante.

Biden et Trump s’affrontent sur les dépenses sociales

(Washington) Donald Trump a évoqué lundi des « coupes » dans les prestations sociales, une sortie immédiatement critiquée par son rival démocrate, Joe Biden.

L’ancien président républicain, et candidat à l’élection de novembre, était interrogé sur la chaîne économique CNBC sur ses projets pour financer à long terme les grands régimes sociaux américains : Medicare (assurance maladie des seniors), Social Security (assurance-vieillesse) et Medicaid (assurance maladie des plus défavorisés).

« Il y a beaucoup de coupes qui sont possibles », a dit le magnat de 77 ans.

« Je ne le permettrai jamais », a répliqué un peu plus tard le président américain, en campagne dans le New Hampshire.

« Au lieu de tailler dans l’assurance-vieillesse et l’assurance maladie, je [les] renforcerai et je ferai en sorte que les plus riches payent leur juste part d’impôt », a-t-il ajouté.

Si Donald Trump est élu, « il essaiera de revenir sur tout ce que nous avons fait jusqu’ici », a encore dit le démocrate de 81 ans, qui a vanté ses propres efforts pour comprimer le coût parfois exorbitant des médicaments pour les ménages.

Le démocrate, qui a dévoilé lundi un projet de budget aux allures de programme électoral, veut financer ses projets par une taxation plus forte des multinationales et des plus riches.

Dans les éléments de programme publiés sur son site internet, Donald Trump appelle à ne pas supprimer « un centime » des régimes sociaux des seniors.

L’ancien président promet régulièrement de baisser les impôts et de taxer plus lourdement les produits importés.

