Le président américain Joe Biden et le candidat républicain à la présidence Donald Trump

PHOTOS ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Biden et Trump font campagne en Géorgie, un État potentiellement décisif

(Washington) Moins de 12 000 voix d’écart en 2020 : Joe Biden et Donald Trump font campagne samedi en Géorgie, État du sud que le président démocrate avait gagné de justesse et qui pourrait être à nouveau décisif cette année.

Agence France-Presse

Joe Biden, dans l’élan d’un discours particulièrement pugnace devant le Congrès jeudi, se rend à Atlanta, pour mobiliser l’électorat afro-américain et hispanique.

« Les enjeux de cette élection ne pourraient être plus grands » pour ces électeurs, a déclaré sa directrice de campagne Julie Chavez Rodriguez dans un communiqué, en se félicitant d’avoir reçu le soutien de trois « comités d’action politique » liés à ces communautés.

Les « comités d’action politique » sont des fonds d’investissement, liés à un candidat, un parti ou à une cause plus vaste, qui interviennent dans tous les scrutins américains. Leur rôle est crucial dans la campagne présidentielle en cours, annoncée comme la plus dispendieuse de l’histoire.

Le camp Biden recrute à tour de bras et vient d’annoncer une dépense de 30 millions de dollars en publicités télévisées.

La première d’entre elles a commencé à tourner samedi sur les chaînes nationales et dans les États qui s’annoncent très disputés : Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin, Géorgie, Nevada et Caroline du Nord.

Donald Trump, qui sauf surprise sera le candidat du Parti républicain face à Joe Biden en novembre, doit s’adresser à ses partisans à 17 h (heure de l’Est) en Géorgie.

Cerné de poursuites judiciaires, le magnat de 77 ans est entre autres inculpé pour avoir tenté de renverser en sa faveur les résultats de l’élection de 2020 dans cet État.

Le système électoral américain est ainsi fait que ce n’est pas la majorité des suffrages à l’échelle nationale qui compte, mais dans chaque État.

En 2020, Joe Biden avait battu Donald Trump, plus ou moins facilement, dans la majorité des « swing states », les États décisifs. La Géorgie, mais aussi le Michigan et le Wisconsin, où il se rendra la semaine prochaine, en font partie.

Jusqu’ici, les sondages donnent l’avantage à Donald Trump dans la quasi-totalité des « swing states ».