(Houston) Le fournisseur d’électricité américain Xcel Energy a reconnu jeudi que ses installations semblaient être à l’origine du plus grand incendie de l’histoire du Texas, qui a fait deux morts depuis son départ le 26 février.

Agence France-Presse

« En s’appuyant sur les informations disponibles actuellement, Xcel Energy reconnaît que ses installations paraissent être impliquées dans le départ du feu Smokehouse Creek », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Elle a dit coopérer avec les enquêtes en cours et avoir mené ses propres investigations.

Le groupe a néanmoins réfuté « toutes accusations selon lesquelles il aurait agi avec négligence dans l’entretien et l’utilisation de ses infrastructures ».

Cet incendie, qui s’est étendu jusqu’à l’Oklahoma voisin, a détruit près de 429 000 hectares en presque deux semaines dans le nord du Texas, selon le dernier bilan publié jeudi par l’Office des forêts du Texas, précisant qu’il était désormais circonscrit à 74 %.

« Les gens de cette région sont nos amis, voisins et proches. Nous sommes profondément attristés par les pertes subies par cette communauté et nous sommes déterminés à soutenir son renouveau et sa convalescence », a commenté Bob Frenzel, patron de Xcel Energy, cité dans le communiqué.

Le président américain Joe Biden a attribué cette catastrophe aux effets du changement climatique.

Les dégâts n’ont, à ce stade, pas été chiffrés, mais Xcel a indiqué que, d’après un premier bilan fourni mardi par les autorités, au moins 64 maisons qui étaient habitées ont été détruites dans deux comtés. Dans un troisième comté, il y en aurait moins de 17.

Xcel Energy a invité toutes les personnes ayant subi des pertes, y compris des troupeaux, de se signaler par le biais de la procédure de réclamation disponible sur son site internet. Le fournisseur d’électricité s’est engagé à y répondre « promptement » après examen.

Le Texas a subi un grand nombre d’incendies ces dernières semaines.

Xcel Energy ne pense pas que ses infrastructures soient à l’origine du feu Windy Deuce, qui a détruit plus de 58 000 hectares et qui était circonscrit à 89 % jeudi.

Le groupe est présent au Texas par le biais de sa filiale Southwestern Public Service Company (SPS), qui y opère depuis plus de 100 ans.

À la Bourse de New York, l’action Xcel Energy ne semblait pas affectée par ces annonces jeudi et progressait de 1,54 % peu avant 13 h (heure de l’Est).