New York Verdict attendu au procès pour trafic de drogues de l’ancien président du Honduras

(New York) Un jury new-yorkais s’est retiré pour délibérer et livrer son verdict jeudi après deux semaines et demi de débats au procès de l’ancien président du Honduras Juan Orlando Hernandez, accusé d’avoir participé à un vaste trafic de drogue à destination des États-Unis.