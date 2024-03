PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS

(Nashville) Cinq Canadiens sont morts dans l’écrasement d’un avion à Nashville, lundi soir. L’avion comptait à son bord le pilote, un autre adulte et trois enfants, a déclaré l’enquêteur de l’agence américaine chargée de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board, NTSB), Aaron McCarter, lors d’une conférence de presse mardi.

Jonathan Mattise et Travis Loller Associated Press

Il a ajouté que l’agence travaille avec le gouvernement canadien pour déterminer l’identité des victimes.

Le pilote de l’avion monomoteur qui s’est écrasé près du centre-ville de Nashville a déclaré aux contrôleurs aériens qu’il pouvait voir la piste qu’ils dégageaient pour un atterrissage d’urgence, mais qu’il ne pouvait pas l’atteindre.

« Je vais atterrir, je ne sais pas où ! » a annoncé le pilote avant que l’avion ne s’écrase le long de l’Interstate 40, tuant les cinq personnes à bord.

Selon M. McCarter, il est trop tôt pour savoir ce qui a causé l’accident. Les enquêteurs ne connaissent pas encore les qualifications du pilote ni le nombre d’heures de vol qu’il a effectué, mais son expérience fait partie des éléments sur lesquels ils enquêteront.

Le pilote a contacté par radio les contrôleurs aériens vers 19 h 40 lundi, signalant que son moteur s’était arrêté. Il a déclaré qu’il avait survolé l’aéroport John C. Tune, juste à l’ouest du centre-ville, à 2500 pieds (762 mètres) et qu’il avait fait le tour pour tenter d’atterrir, selon un enregistrement de leurs transmissions radio.

Ils ont dégagé la piste 2 de l’aéroport et l’ont exhorté à faire descendre l’avion. Mais l’avion était déjà descendu à 1600 pieds (488 mètres), a-t-il affirmé.

« Je suis trop loin. Je n’y arriverai pas », a-t-il indiqué.

Ça a été la dernière fois qu’ils ont entendu l’avion, qui a disparu des radars en perdant de l’altitude.

L’avion s’est écrasé alors que Matthew Wiser roulait sur l’autoroute. Il a publié une photo de l’épave en feu sur les réseaux sociaux.

« J’ai vu un avion s’écraser, tomber du ciel et heurter le sol à un angle d’environ 45 degrés », a raconté M. Wiser lors d’un entretien téléphonique. « Lorsqu’il a touché le sol, il y a eu une explosion de feu de 30 à 40 pieds (de 9 à 12 mètres). Et tout le trafic sur l’autoroute s’est arrêté et les gens ont en quelque sorte compris ce qu’ils ont vu. »

Les contrôleurs aériens ont ensuite ordonné à une équipe d’hélicoptères locale d’examiner les environs de l’aéroport à la recherche de l’avion, tout en gardant les autres avions hors de la zone d’urgence. En quelques minutes, un flot de véhicules d’urgence s’est précipité sur les lieux, a déclaré M. Wiser.

Ils ont découvert que l’avion avait pris feu dans l’herbe, juste à côté de l’autoroute et derrière un magasin Costco, à l’ouest de la ville, à environ 4,8 kilomètres au sud de l’aéroport d’aviation générale.

« Il semble que tout le monde à bord ait péri », a annoncé Don Aaron, porte-parole des services de police de Nashville.

L’avion mentionné dans les enregistrements radio était un Piper PA-32R, fabriqué en 1978 et basé en Ontario, selon le registre des aéronefs civils du Canada. Il a décollé de la région de Milton, en Ontario, mardi dernier en après-midi, selon FlightAware, qui suit l’activité aérienne.

Aucun conducteur n’a été blessé sur l’autoroute, a précisé la porte-parole du service d’incendie de Nashville, Kendra Loney. Les autorités ont ajouté qu’aucun véhicule ni bâtiment au sol n’avait été endommagé.

La Federal Aviation Administration et le National Transportation Safety Board enquêtent. M. McCarter a mentionné que l’épave a été emballée pour être transportée vers une installation à Springfield, dans le Tennessee, où l’avion sera remonté.

Les enquêteurs ne savent pas pourquoi le pilote a décidé de faire le tour de l’aéroport avant l’accident, a-t-il déclaré. Il a mentionné que l’approche de l’avion était perpendiculaire à l’autoroute lorsqu’il a heurté le sol.

Le NTSB publiera un rapport préliminaire dans environ 10 jours. Le rapport complet prendra environ 9 mois.

Avec Sarah Brumfield et Julie Walker