(New York) Le sénateur démocrate américain Bob Menendez, déjà poursuivi avec son épouse dans une affaire de pots-de-vin impliquant l’Égypte et le Qatar, a de nouveau été inculpé dans ce dossier pour avoir fait obstruction à une enquête judiciaire, selon un document de la justice rendu public mardi.

Agence France-Presse

Le sénateur est désormais visé par 16 chefs d’inculpation, dont ceux de corruption, trafic d’influence au profit du Qatar et de l’Égypte, ainsi que d’avoir agi comme agent du gouvernement égyptien.

Le parlementaire démocrate avait été accusé au départ de l’affaire d’avoir accepté avec son épouse entre 2018 et 2022 des « centaines de milliers de dollars » de pots-de-vin, en liquide ou lingots d’or notamment, en échange de son influence pour « protéger et enrichir » trois hommes d’affaires du New Jersey et soutenir le gouvernement égyptien.

L’élu de 70 ans, qui a jusqu’ici plaidé non coupable, est resté sourd aux appels à la démission émanant de son propre camp, mais il avait renoncé fin 2023 à la présidence de la très puissante commission des Affaires étrangères au Sénat.

Le nouvel acte d’inculpation, délivré devant le tribunal fédéral de Manhattan, intervient alors que l’un des trois hommes d’affaires également poursuivis a récemment plaidé coupable de certaines charges.

Né de parents immigrés cubains, Robert Menendez, un vieux routier de la politique américaine, sera jugé à partir du 6 mai. Contacté par l’AFP, il n’a pas répondu dans l’immédiat.