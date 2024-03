Trump remporte les caucus du Missouri et se rapproche de l’investiture

(Columbia) L’ancien président Donald Trump a poursuivi samedi sa marche vers l’investiture du Parti républicain, remportant les caucus du Missouri et balayant le nombre de délégués lors d’un congrès du parti dans le Michigan. Les républicains de l’Idaho prévoyaient se réunir plus tard.

Summer Ballentine et Jonathan J. Cooper Associated Press

Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice de l’ONU et sa dernière grande rivale, était toujours à la recherche de sa première victoire électorale.

Le prochain évènement du calendrier républicain aura lieu dimanche dans le District de Columbia. Deux jours plus tard, c’est le « Super Tuesday » (Super Mardi), où 16 États organiseront des primaires lors de ce qui sera le plus grand jour de vote de l’année en dehors des élections de novembre. Trump sera en passe de décrocher l’investiture quelques jours plus tard.

Les difficultés auxquelles Mme Haley est confrontée ont été mises en évidence à Columbia, dans le Missouri, où les républicains se sont rassemblés dans une église pour tenir un caucus.

Seth Christensen est monté sur scène et les a appelés à voter pour Mme Haley. Il n’a pas été bien reçu.

Un autre participant au caucus a crié depuis le public : « Êtes-vous républicain ? ».

Un organisateur a calmé la foule et M. Christensen a terminé son discours. Mme Haley n’a remporté que 37 des 263 républicains présents dans le comté de Boone.

Les républicains du Michigan, lors de leur congrès à Grand Rapids, ont commencé à attribuer 39 des 55 délégués présidentiels du Parti républicain de l’État. Trump a remporté les 39 délégués attribués.

Toutefois, une partie importante de la base du parti a manqué le rassemblement en raison des effets persistants d’un conflit de plusieurs mois sur la direction du parti.

Trump a remporté haut la main la primaire du Michigan mardi dernier avec 68 % des voix, contre 27 % pour Mme Haley.

Les républicains du Michigan ont été contraints de diviser leur allocation de délégués en deux parties après que les démocrates, qui contrôlent le gouvernement de l’État, ont fait entrer le Michigan dans les premiers États primaires, violant ainsi les règles du Parti républicain national.

Au Missouri, les électeurs ont fait la queue devant une église de Columbia, siège de l’Université du Missouri, avant l’ouverture des portes des caucus. Une fois à l’intérieur, ils ont entendu les appels des partisans des candidats.

« Tous les 100 jours, nous dépensons 1000 milliards, et l’argent circule dans le monde entier. Les clandestins traversent la frontière en courant », a déclaré à la foule Tom Mendenall, un électeur en faveur de Trump en 2016 et 2020. Il a ajouté plus tard : « Vous savez quelle est la position de Donald Trump sur beaucoup de ces questions ».

M. Christensen, un Colombien de 31 ans venu au caucus avec sa femme et ses trois enfants âgés de sept, cinq et deux ans, a ensuite exhorté les républicains à prendre une nouvelle direction.

« Je n’ai pas besoin d’entendre parler des alliances de M. Trump avec des personnes au caractère peu recommandable, pas plus que mes enfants, a déclaré M. Christensen à la salle. Et si nous mettons cet homme au pouvoir, c’est ce dont nous entendrons parler tout le temps. Et j’en ai fini avec ça. »

Les partisans se sont rapidement déplacés d’un côté ou de l’autre de la salle, selon qu’ils étaient favorables à Trump ou à Mme Haley. Il y a eu peu de discussions entre les participants au caucus après avoir choisi leur camp.

Cette année a été le premier test du nouveau système, qui est presque entièrement géré par des bénévoles du côté républicain.

Les caucus ont été organisés après que le gouverneur républicain Mike Parson a ratifié une loi de 2022 qui, entre autres, annulait la primaire présidentielle prévue le 12 mars.

Les législateurs n’ont pas réussi à rétablir les primaires malgré les appels en ce sens des dirigeants des partis républicain et démocrate de l’État. Les démocrates organiseront une primaire mise sur pied par leur parti le 23 mars.

Trump a remporté deux victoires sous l’ancien système de primaires présidentielles du Missouri.