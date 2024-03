La pluie offre un bref répit face au plus grand incendie de l’histoire du Texas

(Houston) Le plus grand incendie de l’histoire du Texas, baptisé le « Smokehouse Creek Fire » et qui a déjà fait deux morts, est désormais contenu à 15 % vendredi, et a cessé provisoirement de s’étendre grâce à des précipitations la veille, selon les autorités locales.