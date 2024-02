Le Smokehouse Fire est le plus important des grands incendies qui brûlent dans la région rurale de la Panhandle de l’État. Il a incinéré 3370 kilomètres carrés de terrain et a traversé vers l’Oklahoma.

(Canadian) La croissance explosive du deuxième plus grand incendie de forêt de l’histoire du Texas a ralenti avec la baisse des vents et des températures, mais le gigantesque brasier est toujours indompté et menace de faire encore des victimes et des dégâts.

Sean Murphy et Jim Vertuno Associated Press

Les pompiers n’ont guère progressé dans la lutte contre l’incendie ― le taux de confinement n’est que de 3 % ―, mais les prévisions de jeudi, qui annoncent des températures de l’ordre de 5 degrés Celsius et un risque de pluie, laissent entrevoir la possibilité de progresser avant que les températures et les vents n’augmentent au cours du week-end. Les autorités n’ont pas indiqué ce qui a déclenché les incendies, mais les vents forts, l’herbe sèche et les températures anormalement élevées ont alimenté les flammes.

Une grand-mère de 83 ans est le seul décès confirmé à ce jour, mais les flammes menaçant toujours une vaste zone, les autorités n’ont pas encore effectué de recherches approfondies pour retrouver les victimes ou recenser les nombreuses maisons et autres structures endommagées ou détruites.

Nim Kidd, chef de la division de la gestion des urgences du Texas, a déclaré que les prévisions pour le week-end et « la taille et l’étendue » de l’incendie constituent les plus grands défis pour les pompiers.

« Je ne veux pas que les habitants de la région aient un faux sentiment de sécurité en pensant que tous ces incendies ne vont plus prendre de l’ampleur, a prévenu M. Kidd. La situation est toujours très dynamique. »

Le plus grand incendie enregistré dans l’histoire de l’État est celui du complexe d’East Amarillo en 2006, qui a brûlé environ 3630 kilomètres carrés et causé la mort de 13 personnes.

Cette semaine, des murs de flammes ont été poussés par des vents puissants tandis que d’énormes panaches de fumée s’élevaient à des centaines de mètres dans les airs dans cette région peu peuplée. La fumée a retardé la surveillance aérienne des dégâts dans certaines zones.

La femme décédée a été identifiée par des membres de sa famille comme étant Joyce Blankenship, une ancienne enseignante remplaçante.

Le gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré 60 comtés sinistrés.

La petite ville de Fritch, au nord d’Amarillo, a perdu des centaines d’habitations lors d’un incendie en 2014 et semble être à nouveau durement touchée. Le maire Tom Ray a déclaré mercredi qu’environ 40 à 50 maisons avaient été détruites dans la partie sud de la ville. M. Ray a indiqué que le gaz naturel restait coupé pour cette ville de 2200 habitants.