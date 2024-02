(Washington) Chef incontesté des républicains au Sénat, vétéran de la politique américaine et défenseur ardent de l’aide à l’Ukraine, Mitch McConnell a créé la surprise mercredi en annonçant qu’il quitterait ses fonctions en novembre.

Camille CAMDESSUS Agence France-Presse

« Je me tiens devant vous aujourd’hui […] pour vous dire que ce mandat sera mon dernier en tant que chef de file des républicains », a déclaré l’élu de 82 ans lors d’un discours au Congrès.

Cette allocution surprise a été accueillie par des ovations debout d’élus des deux bords dans l’hémicycle de la chambre haute.

Mitch McConnell n’a toutefois pas dit s’il quitterait son poste de sénateur du Kentucky, qu’il occupe depuis 1985.

Chef des républicains au Sénat depuis 2015, ce fin connaisseur des arcanes du pouvoir s’est trouvé à ce titre en première ligne du combat contre les politiques de l’administration du président démocrate Barack Obama (2009-2017), mais aussi pour soutenir Donald Trump, arrivé au pouvoir en janvier 2017.

Il a durant des années revendiqué avec gourmandise le surnom de « Fossoyeur », habitué à enterrer les espoirs de ses adversaires démocrates. Au sein de la chambre haute du Congrès, il a œuvré d’arrache-pied à la promotion d’un programme conservateur, et notamment la nomination de juges de la Cour suprême, qui ont annulé en 2022 la protection constitutionnelle de l’avortement.

Aide à l’Ukraine

Au cours des dernières années, ce patient négociateur de l’ombre s’est aussi illustré comme étant l’un des plus grands défenseurs de l’aide américaine à Kyiv, forcé de composer avec un parti bousculé par Donald Trump et épousant des positions de plus en plus isolationnistes.

Cette mue radicale a été flagrante au cours des dernières semaines, avec le blocage d’une enveloppe de 60 milliards de dollars à l’Ukraine, en guerre avec la Russie depuis février 2022.

Avec ses costumes démodés qu’on croirait sortis d’une garde-robe des années 1970, il a toujours cultivé une image austère, voire rustique qui n’a d’égale que sa réputation de stratège politique.

Sous la présidence de Joe Biden, un homme qu’il a côtoyé durant des années au Sénat, il a aussi travaillé au passage de plusieurs grands projets soutenus par les deux partis.

Depuis quelques mois, des inquiétudes avaient toutefois été soulevées sur l’état de santé du leader républicain, victime à l’été de deux longs moments d’absence en un mois.

En mars, le sénateur octogénaire avait été hospitalisé après une chute lors d’un dîner privé, qui lui avait valu une commotion cérébrale, une côte cassée et près de six semaines d’arrêt.

L’épisode avait immédiatement ravivé les critiques contre le vieillissement de la classe politique américaine, parfois qualifiée de gérontocratie.

Malgré cela, Mitch McConnell avait catégoriquement refusé de démissionner.