PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le fils de Joe Biden, Hunter, est entendu mercredi par des élus républicains qui mènent une enquête en destitution contre le président, accusé d’avoir menti au peuple américain sur les affaires de sa famille.

Agence France-Presse

Cette investigation est balayée d’un revers de main par les démocrates, qui voient là des manœuvres politiciennes en pleine année électorale. Elle n’a quasiment aucune chance d’aboutir.

La droite accuse Joe Biden, jusqu’ici sans preuve concluante, d’avoir usé de son influence lorsqu’il était vice-président de Barack Obama (2009-2017) pour permettre à sa famille de mener des affaires douteuses en Ukraine et en Chine.

Interrogé mercredi au Congrès sur une série de transactions financières qui, selon les républicains, incriminent son père, Hunter Biden a nié en bloc.

« Je n’ai jamais impliqué mon père dans mes affaires », a-t-il déclaré devant la commission, selon une copie de son témoignage. « Pas quand j’étais un avocat, pas dans mes investissements ou mes transactions ici ou à l’étranger, pas en tant que membre de conseil d’administration, pas en tant qu’artiste. Jamais. »

Fils cadet du président, Hunter Biden, homme d’affaires aujourd’hui reconverti dans la peinture, est devenu au fil des années une cible privilégiée des républicains qui alimentent les soupçons sur ses affaires.

L’investigation des républicains a toutefois été fragilisée par l’inculpation mi-février d’un ex-informateur du FBI, Alexander Smirnov, poursuivi pour avoir menti et fabriqué de fausses accusations de corruption contre les Biden.

Cet Américano-Israélien de 43 ans avait accusé Joe et Hunter Biden d’avoir perçu chacun cinq millions de dollars en pots-de-vin pour permettre à une société gazière ukrainienne, Burisma, d’échapper à des poursuites – une histoire inventée de toutes pièces, selon l’acte d’accusation.

Alexander Smirnov aurait notamment admis avoir relayé de fausses informations, fournies par les services de renseignement russes, afin d’incriminer la famille Biden.

L’enquête judiciaire en cours sur le fils du président n’a quant à elle pas permis jusqu’ici d’étayer les accusations des républicains.

Elle a surtout souligné ses problèmes de dépendances aux drogues et à l’alcool – que le quinquagénaire assure avoir surmontés – et a débouché sur deux inculpations à son encontre : l’une pour fraude fiscale, et l’autre pour détention illégale d’arme à feu.