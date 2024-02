(Washington) Un membre actif de l’armée de l’air américaine a été grièvement blessé, dimanche, après s’être immolé par le feu devant l’ambassade israélienne à Washington, tout en déclarant qu’il « ne sera plus complice du génocide », a déclaré à l’Associated Press une personne proche du dossier.

Didi Tang et Michael Balsamo Associated Press

L’homme, dont le nom n’a pas été immédiatement dévoilé, s’est rendu à l’ambassade peu avant 13 heures et a commencé à diffuser en direct sur la plateforme de diffusion en continu Twitch, a détaillé la personne. Les forces de l’ordre pensent que l’homme a lancé une diffusion en direct, a posé son téléphone, puis s’est aspergé d’accélérateur et a allumé le feu. À un moment donné, la source a rapporté que l’homme a déclaré qu’il « ne serait plus complice du génocide ». La vidéo a ensuite été supprimée de la plateforme, mais les autorités en ont obtenu une copie et l’ont examinée.

La source n’était pas autorisée à discuter publiquement des détails de l’enquête en cours et a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat.

La police n’a pas fourni dans l’immédiat de détails supplémentaires sur l’affaire.

L’incident s’est produit alors que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou cherchait à obtenir l’approbation du cabinet pour une opération militaire dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, pendant qu’un accord de cessez-le-feu temporaire était en cours de négociation. L’offensive militaire israélienne à Gaza a cependant suscité des critiques, notamment des allégations de génocide contre les Palestiniens.

Israël a catégoriquement nié les allégations de génocide et affirme mener des opérations conformément au droit international dans la guerre entre Israël et le Hamas.

En décembre, une personne s’est immolée devant le consulat israélien à Atlanta et a utilisé de l’essence comme accélérateur, selon les pompiers d’Atlanta. Un drapeau palestinien a été trouvé sur les lieux, et l’acte a été considéré comme un acte de « protestation politique extrême ».

Dans un communiqué, la police métropolitaine de Washington a déclaré que ses agents étaient intervenus sur les lieux, devant l’ambassade israélienne, pour aider les agents des services secrets américains et que son escouade antibombe avait également été appelée pour examiner un véhicule suspect. La police a déclaré qu’aucune matière dangereuse n’avait été trouvée dans le véhicule.