(Rock Hill) Donald Trump a appelé vendredi ses partisans à se mobiliser en nombre lors de la primaire républicaine de Caroline du Sud samedi, espérant écraser sa rivale Nikki Haley dans l’État qu’elle a longtemps dirigé.

Agence France-Presse

« Demain, vous allez participer à l’une des élections les plus importantes de votre vie », a lancé l’ancien président à ses partisans lors d’un rassemblement de campagne dans cet État du sud-est du pays.

Seuls deux candidats notables sont encore en lice dans les primaires républicaines, qui doivent désigner le candidat du parti à la présidentielle américaine de novembre. Donald Trump est ultra-favori face à Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud.

PHOTO CHRIS CARLSON, ASSOCIATED PRESS L'ex-président américain Donald Trump

Cette quinquagénaire exhorte les conservateurs à choisir « une nouvelle génération de dirigeants conservateurs » plutôt que « quatre ans de plus du chaos de Trump ». Mais elle a pour l’instant perdu chacune des primaires face à Donald Trump – dans l’Iowa, le New Hampshire et le Nevada.

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS L'ex-ambassadrice à l'ONU des États-Unis, Nikki Haley

Nikki Haley espère faire mieux ce samedi que ce que prédisent les sondages en Caroline du Sud : ils la placent à quasi 30 points derrière son adversaire.

« Elle va passer une très mauvaise journée demain, parce que ce n’est pas une bonne personne », a déclaré Donald Trump, prédisant pour sa part une « victoire gigantesque ».

Les bureaux de vote ouvriront à 7 h (7 h heure de l’Est) samedi.

« Nous allons remporter cet État et ensuite nous allons dire à Joe Biden qu’il est viré », a-t-il assuré à ses partisans.

Le vainqueur des primaires républicaines, qui peuvent en théorie s’étirer jusqu’à l’été, sera, sauf surprise, opposé au président démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle.