(Miami) Un policier en Floride a vidé son chargeur en direction d’un suspect pourtant menotté après avoir cru entendre un coup de feu, qui était en fait le bruit d’un gland ayant chuté sur son véhicule de patrouille.

Agence France-Presse

Les faits, difficiles à croire mais illustrant la psychose liée aux armes dans un pays où elles pullulent, se sont déroulés en plein jour en novembre 2023 dans le comté d’Okaloosa, selon une vidéo récemment rendue publique par le shérif local.

La vidéo montre le policier, nommé Jesse Hernandez, au moment où il s’apprête à regagner son véhicule garé le long du trottoir, sous un chêne. À l’intérieur de la voiture, assis sur le siège arrière et menotté, se trouve un suspect de 24 ans tout juste interpellé.

C’est à cet instant que tombe un gland sur la carrosserie du toit, ainsi que l’a déterminé l’enquête fouillée de huit semaines, ayant débouché sur un rapport de 44 pages.

Le bruit de la chute du gland peut être entendu dans l’enregistrement de la caméra-piéton de l’agent Hernandez qui, précisément 1,1 seconde après l’impact inoffensif se met à crier « Coups de feu ! Coups de feu ! »

Puis, dans une réaction également totalement excessive, le fonctionnaire de police se jette au sol, roule sur lui-même, dégaine son arme de service et tire à multiples reprises sur son propre véhicule de patrouille.

« Je suis touché ! Je suis touché ! », l’entend-on crier dans la vidéo, alors que personne ne le vise.

Au même moment, une collègue du policier, qui se trouvait également à l’extérieur du véhicule, dégaine aussi son arme et vide à son tour son chargeur en direction du véhicule.

De façon miraculeuse, le suspect menotté sur la banquette arrière n’a pas été touché par les multiples balles qui ont frappé la voiture. L’enquête a montré que cet homme, Marquis Jackson, soupçonné d’un vol banal, ne portait aucune arme à feu.

L’agent Hernandez, un ancien militaire récemment recruté dans les forces de l’ordre, a été reconnu coupable d’usage excessif d’une force létale.

Selon le rapport d’enquête, il a expliqué avoir pris le bruit de la chute du gland pour une détonation d’un pistolet à silencieux. Il a démissionné de la police.

« J’admets que ce fut un moment vraiment dramatique et traumatisant pour M. Jackson et nous sommes tellement soulagés et reconnaissants qu’il n’ait pas été blessé », a déclaré le shérif Eric Aden, avant de lui présenter publiquement ses excuses.