(New York) Selon une nouvelle étude gouvernementale américaine, fumer la drogue a dépassé les injections en tant que mode d’absorption de drogues le plus courant dans les décès par surdose aux États-Unis.

Mike Stobbe Associated Press

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont qualifié l’étude publiée jeudi de plus vaste étude sur la manière dont les Américains ont consommé les drogues qui les ont tués.

Les responsables des CDC ont décidé d’étudier le sujet après avoir pris connaissance de rapports californiens suggérant que fumer du fentanyl devenait plus courant que de se l’injecter. Les puissantes versions illicites de cet analgésique sont à l’origine de plus de décès par surdose aux États-Unis que n’importe quelle autre drogue.

Certaines recherches préliminaires ont suggéré que fumer du fentanyl est un peu moins mortel que l’injecter, et toute réduction du nombre de décès par surdose liés à l’injection est positive, a déclaré l’auteure principale de l’étude, Lauren Tanz.

Mais « l’injection et le fait de fumer comportent tous deux un risque substantiel de surdose », et il n’est pas encore clair si le fait de fumer du fentanyl réduit le nombre de décès par surdose aux États-Unis, a prévenu Lauren Tanz, une scientifique du CDC qui étudie les surdoses.

Le fentanyl illicite est une drogue tristement puissante qui, sous forme de poudre, est de plus en plus souvent ajoutée à de l’héroïne ou à d’autres drogues. Ces dernières années, il a été l’un des principaux moteurs de l’épidémie de surdoses aux États-Unis. Le nombre de décès par surdose aux États-Unis a légèrement augmenté en 2022, après deux grands bonds pendant la pandémie, et les données provisoires pour les neuf premiers mois de 2023 suggèrent qu’il a légèrement augmenté l’année dernière.

Pendant des années, le fentanyl a été principalement injecté, mais les toxicomanes le fument de plus en plus. Les gens mettent la poudre sur du papier d’aluminium ou dans une pipe en verre, chauffée par le bas, et inhalent la vapeur, a expliqué Alex Karl, un chercheur de RTI International qui étudie les toxicomanes à San Francisco.

Le fentanyl fumé n’est pas aussi concentré que le fentanyl contenu dans une seringue, mais certains toxicomanes voient des avantages à fumer, a expliqué M. Kral. C’est notamment le cas des personnes qui s’injectent de la drogue : ces consommateurs ont souvent des abcès remplis de pus sur la peau et risquent d’être infectés par l’hépatite et d’autres maladies.

Les enquêteurs des CDC ont étudié cette tendance en utilisant une base de données nationale constituée à partir des certificats de décès, des rapports de toxicologie et des rapports des coroners et des médecins légistes.

Ils ont pu obtenir des données appropriées du District de Columbia et de 27 États pour les années 2020 à 2022. Ils ont ainsi obtenu des informations sur la manière dont les médicaments ont été consommés dans environ 71 000 des plus de 311 000 décès par surdose survenus aux États-Unis au cours de ces trois années, soit environ 23 %.

Les chercheurs ont constaté qu’entre début 2020 et fin 2022, le pourcentage de décès par surdose avec des preuves de consommation en fumant a augmenté de 74 %, tandis que le pourcentage de décès avec des preuves d’injection a chuté de 29 %. Le nombre et le pourcentage de décès présentant des traces de drogue reniflée ont également augmenté, mais pas de manière aussi spectaculaire que les décès liés au fait de la fumer, selon l’étude.

Selon les experts, il est difficile de déterminer les pourcentages exacts de décès survenus après avoir fumé, injecté, reniflé ou avalé des drogues. Dans certains cas, une personne peut avoir consommé plusieurs drogues, prises de différentes manières. Dans d’autres cas, aucune méthode de consommation n’a été identifiée.

L’étude a révélé qu’à la fin de 2022, parmi les décès pour lesquels une méthode avait été identifiée, 23 % étaient survenus après avoir fumé, 16 % après avoir injecté, 16 % après avoir reniflé et 14,5 % après avoir avalé.

Mme Tanz estime que les données sont représentatives au niveau national. Les données proviennent d’États de toutes les régions du pays, et toutes montrent une augmentation du tabagisme et une diminution des injections. La consommation en fumant était la méthode la plus courante dans l’Ouest et le Midwest, et à peu près à égalité avec l’injection dans le Nord-Est et le Sud, selon le rapport.

M. Kral a qualifié l’étude de « bonne dans l’ensemble », tout en précisant qu’elle présente des limites.

Il peut être difficile de déterminer le comment et le pourquoi d’un décès par surdose, en particulier si aucun témoin n’était présent. Les injections pourraient être plus souvent signalées en raison des marques d’injection sur le corps ; pour détecter de la drogue qui a été fumée, « il faudrait probablement trouver une pipe ou une feuille d’aluminium sur les lieux et décider s’il faut le noter », a-t-il expliqué.

M. Kral a également fait remarquer que de nombreuses personnes qui fument du fentanyl utilisent une paille pour inhaler les vapeurs de la poudre brûlante, et il est possible que les enquêteurs aient vu une paille et aient supposé que la substance avait été reniflée.