(Washington) La Chambre des représentants va voter mardi sur une enveloppe de 17,6 milliards de dollars pour Israël à laquelle Joe Biden s’oppose, le président américain exigeant que ces fonds soient couplés à une aide pour l’Ukraine.

Agence France-Presse

Les républicains au Congrès et le dirigeant démocrate sont engagés dans un épineux bras de fer autour de l’aide américaine à ces deux pays.

Les parlementaires conservateurs, pour la plupart proches de Donald Trump, veulent à tout prix débloquer de nouveaux fonds pour Israël, allié historique des États-Unis, en guerre contre le Hamas.

Mais ils sont nombreux à s’opposer à la validation de nouveaux fonds pour Kyiv, estimant qu’il ne revient pas au contribuable américain de financer un conflit qui s’enlise.

Conscient que le sentiment d’urgence s’est bien émoussé à Washington depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, Joe Biden réclame lui depuis octobre que les enveloppes pour les deux pays figurent au sein d’un même projet de loi.

Le vote sur Israël, convoqué mardi par les républicains à la Chambre des représentants, est une façon de tenter de lui forcer la main.

Pour être approuvé, ce projet de loi doit être voté par la Chambre et le Sénat puis promulgué par le président.

Or, l’état-major démocrate a annoncé qu’il voterait contre ce texte et Joe Biden a d’ores et déjà prévenu qu’il y opposerait son veto.